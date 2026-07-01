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Resumen

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Rebeca Ferguson protagoniza "Silo", serie de Apple TV+. (Foto: Apple TV+)
Rebeca Ferguson protagoniza "Silo", serie de Apple TV+. (Foto: Apple TV+)
Por Leslie A. Galván

Al gigantesco interior de un hoyo en algún lugar del planeta Tierra, le dicen “silo”. Allí, donde la luz no llega y la vida transcurre entre escaleras, túneles y reglas de obediencia, sobrevive una comunidad de 10 mil personas que desconoce por qué vive bajo tierra y quién construyó ese refugio vertical. Se trata de la serie “Silo”, basada en la trilogía literaria de Hugh Howey y creada por Graham Yost para Apple TV+. En julio, sobrevive a una tercera temporada.

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