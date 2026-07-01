Al gigantesco interior de un hoyo en algún lugar del planeta Tierra, le dicen “silo”. Allí, donde la luz no llega y la vida transcurre entre escaleras, túneles y reglas de obediencia, sobrevive una comunidad de 10 mil personas que desconoce por qué vive bajo tierra y quién construyó ese refugio vertical. Se trata de la serie “Silo”, basada en la trilogía literaria de Hugh Howey y creada por Graham Yost para Apple TV+. En julio, sobrevive a una tercera temporada.

¿Dónde ver "Silo", temporada 3? La tercera temporada de “Silo” se estrena el 3 de julio por la plataforma Apple TV+. Consta de 10 episodios que se emiten desde el primer viernes sucesivamente hasta el 4 de septiembre.

La nueva entrega retoma la historia trescientos años después de una catástrofe planetaria, con Juliette Nichols (interpretada por Rebecca Ferguson) de regreso tras haber sido enviada a “limpiar” el exterior. Pero incursiona con una trama en paralelo: la temporada abre una historia de origen del Silo que se ambienta en Washington D.C., donde una periodista y un congresista (Jessica Henwick y Ashley Zukerman en los papeles) empiezan a seguir las huellas del mundo previo al encierro y el apocalipsis.

En el centro, todavía sigue estando la ingeniera Juliette. A primera impresión, es una mujer práctica y arisca, pero luego el régimen del silo la convierte en un símbolo de supervivencia frente a la comunidad. En la tercera entrega, debe habitar un cuerpo y una posición que no reconoce del todo, solamente por los recuerdos que le presentan en videos. Todo ello se manifiesta como una fabricación de los hechos en los escenarios cerrados y nocturnos de la serie.

“Como dice el showrunner y creador del personaje, Graham Yost, sobre la pasión de Juliette: siempre está motivada para encontrar la verdad y servir a las personas de su Silo”, dice Ferguson a El Comercio en una entrevista virtual.

Jessica Henwick y Ashley Zukerman en la tercera temporada de "Silo", serie de Apple TV+. (Foto: Apple TV+)

“Juliette ha sido tan ambiciosa y sabe lo que quiere… Y no quiere ser líder, realmente no quería llegar a ser jefa de la policía. —explica Yost— Pero usó eso en la primera temporada para tratar de averiguar qué pasó en el silo. Pensamos que sería divertido poner a Rebecca en esa posición de búsqueda al perder la memoria. Fue un buen lugar para empezar”.

Juliette vuelve a un lugar donde otros le ofrecen una versión tranquilizadora de la realidad, diseñada para que no pregunte demasiado. En el fondo, “Silo” habla también de un problema contemporáneo: la manipulación de la información. No se trata exactamente de “fake news” como las entendemos hoy, con titulares virales y pantallas encendidas; más bien, de un ecosistema construido sobre medias verdades y silencios administrados desde el poder. Qué curioso, porque Hugh Howey se había basado en su libro de hace 13 años en tópicos tan contemporáneos, como la desinformación, la inteligencia artificial y otras tecnologías. “Esos paralelos son accidentales. Nos basamos en su obra”, dice Yost.

Por otro lado, destaca la escala del mundo de “Silo”, tan ambicioso y misterioso como sus personajes. Ferguson y Yost filamron en nueve escenarios sonoros, con 77 sets arquitectónicamente distintos transformados en más de 160 espacios, entre ellos el enigmático Silo 1, la zona de criostasis y nuevas áreas de las minas.

Steve Zahn tiene un papel clave en la tercera temporada de "Silo", serie de Apple TV+. (Foto: Apple TV+)

Al elenco de la tercera temporada, regresan los actores Steve Zahn, Chinaza Uche, Shane McRae, Clare Perkins, Common (nombre artístico de Lonnie Rashid Lynn), Harriet Walter, entre otros. En el caso de Henwick y Zukerman, ellos debutaron en la segunda temporada, pero ahora vuelven con una trama completa.