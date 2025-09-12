“La gente dice: ‘¡Qué caro es Central!’, pero no ven que hay 140 personas trabajando en detrás”: Virgilio Martínez y su visión del diseño gastronómico

Escucha la noticia
El LAD Fest, encuentro internacional de creatividad y diseño que se desarrolló en Cusco, tuvo entre sus invitados a un nombre que no suele figurar en los carteles de este tipo de festivales: el chef peruano Virgilio Martínez. Reconocido mundialmente por Central —elegido en 2023 como el mejor restaurante del planeta—, el cocinero llegó para hablar no solo de gastronomía, sino de cómo el diseño se convierte en una herramienta vital en la experiencia culinaria.