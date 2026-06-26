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El conferencista y actor chileno Nacho Navarrete se presenta en “Notworking” el 26 de junio en el Teatro del Centro Cultural de la Universidad de Lima. (Foto: JULIO REANO MESONES/El Comercio)
El conferencista y actor chileno Nacho Navarrete se presenta en “Notworking” el 26 de junio en el Teatro del Centro Cultural de la Universidad de Lima. (Foto: JULIO REANO MESONES/El Comercio)
Por Leslie A. Galván

Antes de ser abogado y emprendedor chileno o el creador de un stand-up que viaja por América Latina, Nacho Navarrete fue un niño en Lima descubriendo lo que significa la respuesta inmediata del público. Estudiaba en el colegio Newton, adonde llegó cuando su padre se mudó con la familia. Un día, Nacho fue elegido para subir al escenario escolar. Hizo la voz del Pato Donald y 500 alumnos se rieron. “Desde ese día, nunca más me he bajado del teatro. Eso me lo regaló el Perú”, dice sobre su vocación como comediante.

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