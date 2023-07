Después de dirigir las dos primeras entregas de “La peor de mis bodas” y al no contemplar la posibilidad de continuar con la saga, en enero del 2020, Adolfo Aguilar (Callao, 1972) inició la búsqueda de su nueva historia cinematográfica. Esta tenía que ser distinta a las anteriores, pero no menos desafiante. Y en medio de ese proceso, una visita a un medio de streaming estadounidense cambió radicalmente sus planes: lo acercó a sus inicios.

“No teníamos mapeado hacer ‘La peor de mis bodas 3″. No estaba planificado. Nuestra consigna era hacer otra película”, narra Aguilar Villanueva. “Las ganas surgieron cuando fuimos con Big Bang a un canal de streaming de Estados Unidos. Allí nos dijeron que la 1 y la 2 habían sido las películas peruanas más vistas en Norteamérica. Después de conocer ese resultado todos coincidimos en que teníamos que seguir ese camino”, asiente.

Coproducida por Big Bang Films y Stardust Media, y protagonizada por los mexicanos Gabriel Soto y Laura Zapata, y la peruana Maricarmen Marín; la tercera entrega llegará este 27 de julio a todas las salas de cine del Perú.

“Casi nueve años después de su estreno, nos agarra este proyecto tan lindo, con la misma gente, además de rostros nuevos, como: Ismael La Rosa, Milett Figueroa, Canela China, quien es una gran sorpresa; Javiera Arnillas, una actriz trans que ha impreso un ritmo de comedia extraordinario. También están Fernando Bakovic y Valkiria Aragón”, destaca el presentador del nuevo programa sabatino de América TV, “¿Cuál es el verdadero?”.

La tercera parte de la saga de “La peor de mis bodas” se centra en la madre de Salvador (Laura Zapata), quien vive un romance con Bruno Díaz Conde (Ismael La Rosa), su novio casi 20 años menor que ella.

“Sandro Ventura, que es mi socio, e Ítalo Carrera, que es el otro escritor; lanzaron varias ideas antes de tomar una decisión final. Siempre supimos que la película giraría en torno a la boda de Leonor, pero no sabíamos cuál sería el desenlace. Curiosamente, la relación de una mujer grande con un hombre mucho más joven, genera suspicacia en los machos peruanos y mexicanos. Por ahí comienza esta historia que llega con un equipo más experimentado y maduro. Contiene todos los ingredientes necesarios para que le vaya bien, y mensajes positivos dirigidos a esta sociedad lamentablemente machista, misógina y homofóbica”, explica Aguilar tras detallar que al igual que la primera entrega, las grabaciones se realizaron en La Punta, Callao.

Elenco enriquecedor

“La peor de mis bodas” superó los 30 mil espectadores en el primer día de su estreno en salas. Se convirtió en la tercera película peruana más vista del 2016 con 722.106 espectadores. Maricarmen Marín confía en que esta nueva entrega repita el éxito de sus antecesoras, pues considera que, además de ser familiar y divertida, “está hecha con mucho amor”.

“Los personajes han evolucionado. El mío (Maricielo) sufrió algunos cambios. Es de armas tomar, tiene los pies en la tierra, aunque está un poquito más soñadora y romántica que antes. Tiene chispas de sabiduría y espera con mucha ilusión la boda de la mamá de su esposo”, sostiene Marín Salinas tras resaltar el importante elenco de actores que reúne esta producción.

“Trabajar con Gabriel y Laura es una de las cosas más lindas que me ha pasado en mi carrera. Ella es una estrella, es estupenda, súper chévere y divertida. Es un sol. Es un elenco cálido, armónico, enriquecedor, porque más que compañeros de trabajo, somos amigos. Y trabajar con Adolfo, a quien quiero mucho, es un regalo. Todo el tiempo nos matamos de risa.. Me enorgullece como profesional. No sé si habrá una cuarta entrega, pero te aseguro que la historia podría extenderse sin ningún problema. Creatividad para hacerlo, sobra”, subraya.