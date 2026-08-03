Por Fiorella Gil Mena

Hay escritores que buscan respuestas y otros que prefieren sembrar preguntas. Agustina Bazterrica pertenece al segundo grupo. La autora argentina, que conquistó a miles de lectores en todo el mundo con ““Cadáver exquisito””, llegó a Lima para participar en la Feria Internacional del Libro (FIL) y presentar “Diecinueve garras y un pájaro oscuro”, una reedición ampliada de los cuentos que escribió antes de la novela que la convirtió en un fenómeno internacional. En esta conversación habla de sus obsesiones literarias, del riesgo de escribir para agradar, de la violencia normalizada en la sociedad y de la posibilidad de que, algún día, abandone el territorio del horror.

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Entrevista