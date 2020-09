Tras la portada de un libro de portada oscura, que presenta dos circunferencias y un rectángulo que leído de forma horizontal forman el número 100, se esconden las palabras de una de las artistas más universales del Perú: Chabuca Granda. El editor Alberto Rincón, a lo largo de 150 páginas presenta 14 entrevistas que la compositora concedió a lo largo de su vida profesional.

“Pude encontrar una Chabuca que es muchas compositoras juntas”, comenta Rincón, quien no solo investigó y seleccionó las entrevistas, sino que también escribió en el prólogo del libro. “Artistas como Chabuca Granda intentan, infructuosamente, resumir el Perú en sus canciones, pero logran lo contrario, lo agrandan, lo amplían, lo hacen inabarcable”, escribió Rincón en las primeras páginas de “Las palabras de Chabuca” que nos muestra a una artista en constante evolución, a veces contradictoria, pero, sobre todo, muy honesta.

Alberto Rincón ha seleccionado un grupo de entrevistas a Chabuca Granda. FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO/EL COMERCIO

¿Cuál es tu recuerdo más valioso con la música de Chabuca Granda?

Recuerdo la primera vez que me impactó una canción suya. Fue cuando yo estudiaba en Barcelona. Una noche estaba haciendo una investigación para mi tesis y no sé cómo llegó a mi computadora el tema “Una larga noche”. Ya era tarde, debió ser de madrugada. Y recuerdo haber escuchado esa canción por lo menos unas 20 veces, haberme memorizado la letra y haberme preguntado al día siguiente de qué trataba, qué quería decir esa señora. Yo había escuchado lo básico de Chabuca y de pronto me di con una de las canciones más cifradas que tenía. Por lo que investigué luego, era una canción compuesta para una mujer alcohólica. Para mi fue un gran impacto en ese momento porque esa canción se salía de lo que conocía y esperaba de la música de Chabuca Granda.

¿Cómo fue el proceso de encontrar y clasificar las entrevistas para el libro?

Conocí a Teresa Fuller en 2018 y ella fue la gran intermediaria, la gran factótum para todos lo que quisiéramos saber de Chabuca Granda. Eso fue en octubre de ese año. Y de pronto ya la visitaba por lo menos una vez por semana para conocer y averiguar más de ella. Llegamos a entablar una amistad y luego le propuse el proyecto, no para mi, pero ella terminó encargándomelo. Ella me dio un archivo con unas seis entrevistas y comenzamos a hablar cada vez más en serio de un proyecto de libro. Luego conversé con un amigo, Luis Rodríguez Pastor, que en 2016 publicó un libro que se llama “Las palabras de Victoria” de entrevistas reunidas a Victoria Santa Cruz. Gracias a él encontré que existe un tipo de libro que es muy necesario donde el personaje habla a través de entrevistas, es decir responde a través de una línea cronológica diferentes entrevistas y “Las palabras de Victoria” me hizo entender que ese era el tipo de libro que quería hacer. Fue así que comencé un trabajo que no diría que fue intenso, pero sí sin pausa.

Portada del libro "Las palabras de Chabuca".

¿Qué Chabuca has encontrado en las entrevistas recopiladas?

Encontré muchas Chabucas. La de los cincuentas, la de los sesentas, la de los setentas. Tienen un hilo conductor, pero también facetas que no son explicables con la anterior en el sentido de que Chabuca Granda es probablemente la artista que mayor evolución tuvo. En su carrera deben haber al menos 50 canciones que parecieran que son de músicos diferentes. Ella pasa del vals más básico al moderno, incluso teniendo música que parece jazz. La Chabuca de las entrevistas es una que se contradice, que ama y odia a la vez las mismas cosas. Y eso es lo más rico del libro, encontrar a una artista que no está dentro de un molde y que no tiene la respuesta estudiada de memoria, sino que pareciera que cada entrevista es la última o la más memorable.

¿Tienes una entrevista favorita?

Sí, creo que la que le hace César Hildebrandt en septiembre de 1982. Es el mejor Hildebrandt tratando de hacer preguntas muy precisas y Chabuca responde con el corazón en la mano. Yo creo que es una entrevista que da sabiendo que está cerca de morir. Incluso en medio de la entrevista se pone a llorar un par de veces, por ejemplo, cuando dice que Lima se le murió como se le murieron sus padres o cuando dice que se podría volver a enamorar pero que no dejaría que nadie la toque porque ya no se siente bonita. Creo que esa entrevista explica muchas otras entrevistas y da respuestas que no sperarías, por ejemplo, de los artistas de hoy que cuentan con un guion y un molde.

¿Crees que las nuevas generaciones valoran lo suficiente a Chabuca Granda?

Sí, yo soy discordante con la idea de que las nuevas generaciones no están a tono con Chabuca, yo creo, más bien, que fueron las generaciones pasadas las que no estuvieron a la altura de su música y fama. Ella era mucho más celebrada en el exterior, tanto así que en Lima alguna vez hizo un concierto al que no fueron más de 50 personas. Las generaciones que viven con los grandes personajes no siempre saben o no se dan cuenta de lo que tienen al frente.

¿Desde tu punto de vista se han cometido injusticias con Chabuca?

Totalmente. Voy a hacer una pregunta muy sencilla: ¿Dónde está el centro cultural Chabuca Granda? ¿Dónde? Esa es la gran deuda de este país y esa gran deuda del Ministerio de Cultura. A Teresa Fuller le debemos el llegar a los 100 años de Chabuca con una idea clara y nítida de quién era su madre, pero ese legado va a tener que pasar a otras manos tarde o temprano, Y no puede ser que el Estado no haya puesto ya el ojo a todo lo que significa Chabuca Granda para el Perú. Esa es la obligación que tenemos todos como peruanos para guardar, conservar y hacerle honor a Chabuca.

