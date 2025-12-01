La ciencia ficción atraviesa un momento de crecimiento sostenido entre los jóvenes lectores, impulsada por temas como mundos distópicos, biotecnología, inteligencia artificial y crisis sociales. Para la escritora peruana Alexiel Vidam, este auge no es casualidad, sino el reflejo de una generación que busca entender su tiempo a través de narrativas que combinan futuro, identidad y dilemas éticos.

Según Vidam, la clave del interés juvenil en el género es que la ciencia ficción transforma las inquietudes del presente en historias que permiten explorar escenarios complejos desde un lugar seguro.

“Los jóvenes viven rodeados de IA, vigilancia digital y desinformación. La ciencia ficción convierte esos temores en relatos que permiten procesarlos sin evadirlos”, afirma la autora.

Alexiel Vidam opina sobre la ciencia ficción y confirma su participación en la Feria Ricardo Palma. (Foto: IG)

Otro factor determinante, señala Vidam, es la aparición de protagonistas emocionalmente reales. Los lectores jóvenes buscan personajes con vulnerabilidades, conflictos éticos y luchas internas que reflejen sus propias experiencias. “Quieren historias que los reten a pensar y sentir, que hablen de identidad, poder y humanidad desde escenarios extremos”, explica.

La autora también destaca el papel de la nueva ola de ciencia ficción latinoamericana, que ha incorporado problemáticas locales y estéticas propias. Esta mezcla entre futuro y realidad regional permite que el género se sienta cercano y auténtico. Para Vidam, esta identidad le da a la sci-fi latinoamericana un sello único frente a la tradición anglosajona.

En este contexto, Alexiel Vidam llega a la Feria Ricardo Palma para encontrarse con sus lectores y compartir la trilogía completa del universo Nuevo Génesis, incluyendo Operación Elysium, la entrega más reciente presentada en la FIL Lima. Aunque no ofrecerá una charla oficial, estará disponible para firmar ejemplares y conversar con quienes siguen su obra.

La escritora atenderá en el stand de Torre de Papel del 1 al 9 de diciembre, durante las tardes, donde firmará “Crónica del Nuevo Génesis”, “Proyecto Legión: El Origen” y “Operación Elysium”.