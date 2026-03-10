Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Alfredo Bryce Echenique en sesión fotográfica para El Comercio.
Alfredo Bryce Echenique en sesión fotográfica para El Comercio.
/ EDITORES FOTO > RICHARD HIRANO
Por Enrique Planas

Es casi como encontrarse con un libro que no recordaba haber escrito: Alfredo Bryce Echenique (1939) y François Mujica (1940-2019), quienes compartieron la travesía a Europa en el mismo barco carguero, intercambiarían una intensa correspondencia entre 1965 y 1999. Desde Perugia, París o Barcelona, uno le cuenta de sus estrecheces económicas, sus amores exagerados, de sus crisis de salud y de una carrera literaria en ascenso. Podemos adivinar que el amigo, desde Lima, le escribe del Apra (partido en el que milita), las satisfacciones de la vida familiar, sobre crisis económicas locales y de los trámites que emprende en su representación (desde un divorcio hasta diversas cobranzas). Si bien el libro no incluye las cartas de Mujica, sí ofrece un centenar de misivas de un Bryce lleno de fuerza y sueños.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista