La escritora y poeta canadiense Anne Carson se convirtió en la decimonovena mujer en ganar el Premio Nobel de Literatura, un dato que contrasta con los 103 hombres que lo han recibido.

La Academia Sueca anunció el Nobel a Carson “por su obra audaz e inventiva que, en diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”.

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De esta forma, Carson sucede en el listado del Nobel a autoras como la sueca Selma Lagerlöf, la primera en recibirlo en 1900, o la surcoreana Han Kang, la última antes de ella, en 2024.

La secretaria permanente de la Academia Sueca, Ingrid Carlberg, ofrece una rueda de prensa para anunciar al ganador del Premio Nobel de Literatura 2026 en la sede de la Academia Sueca en Estocolmo, Suecia, el 8 de octubre de 2026. (Foto de Jonathan Nackstrand / AFP) / JONATHAN NACKSTRAND

Entre medias, el Nobel ha recaído en su compatriota Alice Munro, en 2013; en la británica Doris Lessing -la ganadora de más edad del Nobel de Literatura, al recibirlo con 87 años- o en la chilena Gabriela Mistral, que en 1945 fue la primera, y única mujer hasta ahora, que ganaba el premio por una obra en español.

Tras Lagerlof, que recibió el Nobel de Literatura en su novena edición, se llevaron el premio la italiana Grazia Deledda (1926), la noruega Sigrid Undset (1928), la estadounidense Pearl S. Buck (1938), la alemana Nelly Sachs (1966) o la sudafricana Nadine Gordimer (1991).

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También la estadounidense Toni Morrison (1993), la polaca Wislawa Szymborska (1996), la austríaca Elfriede Jelinek (2004), la rumano-alemana Herta Müller (2009), la bielorrusa Svetlana Alexiévich (2015), la polaca Olga Tokarczuk (2018), la estadounidense Louise Glück (2020) y la francesa Annie Ernaux (2022).

La poetisa canadiense Anne Carson (Toronto, 1950) ha obtenido este jueves el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2020 al que optaban 28 de 17 nacionalidades. (YouTube)

Sobre Anne Carson

Anne Carson, nacida en Toronto en 1950, es la décimo novena mujer en ganar el Premio Nobel de Literatura. La obra de la escritora está marcada por el diálogo con la antigüedad greco-latina.

En 1981 publicó su tesis doctoral en literaturas clásicas cuyo título, en latín, “Odi et Amo ergo sum” (Odio y amo luego existo), variaba la famosa frase de René Descartes “Cogito ergo sum” (Pienso luego existo).

Casi toda su producción literaria se ha centrado en “la intersección entre la obsesión del filólogo por las palabras y el deseo del poeta de encontrar nuevos significados”, según la Academia.

Con información de EFE.