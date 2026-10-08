La escritora y poeta canadiense Anne Carson se convirtió en la decimonovena mujer en ganar el Premio Nobel de Literatura. (Foto: AFP)
La escritora y poeta canadiense Anne Carson se convirtió en la decimonovena mujer en ganar el Premio Nobel de Literatura. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

La escritora y poeta canadiense Anne Carson se convirtió en la decimonovena mujer en ganar el Premio Nobel de Literatura, un dato que contrasta con los 103 hombres que lo han recibido.

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