Todo empezó en 1987, alrededor de una mesa de cocina, en Hay-on-Wye, el pueblo galés que desde los años sesenta se había convertido en la “ciudad de los libros”. Aquella idea íntima terminó por convertirse en un festival de talla mundial que llegó al Perú hace doce años. Ahora, en su duodécima edición, el Hay Festival vuelve a Arequipa del 5 al 8 de noviembre.

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Esta edición reúne a 156 invitados de 20 países y trae varias novedades. Por primera vez, el pódcast tendrá un lugar protagónico, con la grabación en vivo de cinco episodios de “Hay Festival en Español”. El festival también se expande fuera de Arequipa. Debuta el Hay Festival Presenta en Tacna el 4 de noviembre y regresa al Centro Cultural de la PUCP en Lima, con actividades los días 3, 4 y 9 de noviembre. El programa comunitario será además el más diverso hasta la fecha, con un cruce inédito entre deporte y salud, e interpretación en lengua de señas peruana en dos actividades. “El Hay Festival es más que un festival, aquí debatimos sobre los asuntos que nos exigen estos tiempos”, resume Ángela Delgado, directora de Desarrollo y Comunicaciones.

Con todo, la literatura sigue siendo el corazón del encuentro, con actividades por el centenario de Blanca Varela, una lectura homenaje a Mario Vargas Llosa y el espacio profesional Talento Editorial. El programa se extiende, además, a la realidad política y social del país, con reflexiones sobre democracia y propaganda en la era digital, el concierto inaugural del Ensemble KNM Berlín, conversaciones sobre teatro, fotografía y arte amazónico con Rember Yahuarcani, un diálogo sobre la primera encíclica del papa León XIV y hasta el deporte, con una charla del ajedrecista Julio Granda y la presentación de la biografía del tenista Alex Olmedo.

André Aciman, autor de “Llámame por tu nombre”, llegará al Hay Festival Arequipa para presentar “Idilio”, su recorrido literario por Italia.

Invitados de lujo

El cartel internacional lo encabezan dos de las voces más celebradas de la literatura contemporánea. El Nobel de Literatura 2003, J.M. Coetzee, llegará para hablar de su vínculo con Arequipa a través de “Mariano Melgar: poesía de amor y rebelión”, la edición bilingüe que preparó junto a Valerie Miles, y participará en un recital de poemas acompañado de música en vivo. Mircea Cărtărescu, autor de la trilogía “Cegador” y de la novela “Solenoide”, presentará su universo lírico y onírico, uno de los más celebrados de la narrativa europea contemporánea.

A ellos se suman otros nombres de peso. André Aciman, conocido por “Llámame por tu nombre”, presentará “Idilio”, su itinerario literario por Italia; Patricio Pron llegará con “En todo hay una grieta y por ella entra la luz”; la británico-nigeriana Irenosen Okojie hablará de su novela “Curandera”; y la socióloga eslovena Renata Salecl reflexionará sobre el pensamiento crítico junto a la periodista española Sarah Babiker Moreno. Completan la delegación extranjera Álvaro Bisama, Alma Delia Murillo, Liliana Blum, Sophie Demange, Juan Esteban Constaín y Cal Flyn, entre otros escritores y pensadores llegados de una veintena de países.

Santiago Roncagliolo participará en el Hay Festival Arequipa con “El pastor y los lobos”, su libro sobre el papa León XIV. / David Hartley

Entre los escritores peruanos destaca Santiago Roncagliolo, quien presentará “El pastor y los lobos”, sobre el papa León XIV. Se suman Rosa Chávez Yacila, Ulises Gutiérrez Llantoy y la joven Elisa Tokeshi, con sus novelas más recientes, “Las nerviosas”, “Nuestra luz en la noche” y “Borderline sagrada”, respectivamente. El festival reafirma también su compromiso con la comunidad universitaria a través del Hay Festival Joven y con el Hay Festival Comunitario, que este año llegará a penales, colegios y espacios públicos de Arequipa, llevando la programación más allá de los escenarios habituales.