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J.M. Coetzee y Mircea Cărtărescu son algunos de los destacados escritores internacionales que participarán en la duodécima edición del Hay Festival Arequipa.
J.M. Coetzee y Mircea Cărtărescu son algunos de los destacados escritores internacionales que participarán en la duodécima edición del Hay Festival Arequipa.
Por Ángel Navarro Quevedo

Todo empezó en 1987, alrededor de una mesa de cocina, en Hay-on-Wye, el pueblo galés que desde los años sesenta se había convertido en la “ciudad de los libros”. Aquella idea íntima terminó por convertirse en un festival de talla mundial que llegó al Perú hace doce años. Ahora, en su duodécima edición, el Hay Festival vuelve a Arequipa del 5 al 8 de noviembre.

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