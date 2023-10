La gran popularidad del café en su hogar, nunca logró conquistarlo. Para Bruno Pinasco no hay bebida más placentera y seductora que una buena taza de té. Detrás de una humeante o helada taza de esta infusión hay personas, historias, momentos, sentimientos, lugares, proyectos en la vida del presentador de TV. Hay inspiración. Está “Tea shop”, la apasionante novela ilustrada que marca su debut como escritor.

“El té es una bebida fascinante que ha estado presente en momentos importantes, históricos de la humanidad. Y eso me genera una fascinación especial. Quería contar este cuento, pero también hablar de esta bebida que tiene mucha mística detrás”, detalla el presentador de “Cinescape”.

Bruno Pinasco incursiona en el mundo de la escritura con "Tea shop". (Foto: Rodrigo Rize)

“Mi plan inicial era hacer un cortometraje sobre una historia que transcurriera en una tienda de té, pero cuando le conté la idea a Bruno Ascenzo, me dijo que mi propuesta tenía potencial para ser un libro. Así que viré por ese lado. Empecé a escribir, pese a mi inexperiencia. Hasta ese momento solo había escrito algunos guiones de comedia para el programa. Luego, me comuniqué con la gente de editorial Planeta. Hablé con Fernanda Castillo. Le mostré mi proyecto. Me dijo que le encantaba, que debía lanzarme a la piscina. Eso fue en noviembre del año pasado”, recuerda Pinasco Pérez.

“Tea shop” cuenta la historia de un amor idealista entre Grey y Eliot. Se desarrolla en un centro comercial llamado Boulevard Valencia, el cual está a punto de perder su esencia, luego que una gran corporación comprara el recinto con el propósito de modernizarlo y cambiar sus estructuras, incluyendo la pequeña tienda de Agatha, una sofisticada anciana amante del té. Ella junto a su nieto Grey y sus amigos, Catalina y Parcival, tratarán de evitar que esto ocurra.

“Todos los personajes tienen un poco de mí, pero no se cuenta la historia de mi vida. Con Grey conecto con lo retro. Cuando tenía su edad, cuando estaba en el colegio, todo el mundo estaba loco con Guns N’ Roses, y a mí me gustaba escuchar a Frank Sinatra. En cuanto a Eliot es el reflejo de mi vida, viajando de un lado a otro, y viviendo en hoteles. Todo muy vertiginoso. Mi familia y mis amigos cuando me veían no me preguntaban: ¿Qué tal tu viaje’. Me decían: ‘¿Hasta cuándo te quedas?’”, comenta.

“En el libro también quise resaltar temas como la corrupción, que es algo que vemos en todos los aspectos, no solamente en lo político. La villana Petra engloba eso. Y Carolina, es un poco el cable a tierra de Grey y Eliot. Es súper contemporánea, está al día en las tendencias y le encanta la música. Fue divertido crearla. Se llama así por la reina portuguesa que lleva el té a Inglaterra, Catalina de Braganza. Todos los nombres están relacionados al universo. Los nombres de Grey y Eliot están inspirados en el té negro Earl Grey”, detalla.

La composición de personajes y artes de la novela estuvo a cargo de Kire Torres, y Unicornio Azul & Ian Vinovat se encargó de las ilustraciones.

“Disfruté el proceso. Ha sido un ejercicio creativo fascinante. No pretendo reinventar la pólvora ni me alucino el nuevo Mario Vargas Llosa. Solo espero que sea el comienzo de una faceta que pueda ir explorando con los años y que me ha generado una fascinación increíble. Para algunos autores enfrentarse a la hoja en blanco es aterrador, para mí ha sido al contrario. Las posibilidades infinitas que te da la hoja en blanco han sido liberadoras”, enfatiza.

Recuerdo imborrable

Como conductor de “Cinescape”, Bruno recorrió el mundo entrevistando a diferentes personalidades de Hollywood. Tal es el caso de Patrick Stewart, con quien compartió una taza de té. Una experiencia que el presentador de TV recuerda con gran placentería.

“La primera vez que lo vi fue para el lanzamiento de una de las últimas películas de ‘Star Trek’. Fue en Londrés, en un evento espectacular. Hablar con él fue maravilloso. Me contó que vino a Perú de joven con la compañía de Shakespeare. Algunos años después, volví a entrevistarlo. Aquella vez por ‘X-Men’. Le conté que desarrollé mi pasión por el té gracias a que Jean-Luc Picard (almirante de la Flota Estelar en Star Trek) siempre pedía té Earl Grey caliente. Terminando la entrevista, salimos juntos del set hacia el cofee break. Se paró a mi lado y, recuerdo clarísimo, puso dos bolsitas de English Breakfast, un té súper fuerte, bien negro. Cuando lo miré, me dijo que necesitaba ese impulso de cafeína para poder continuar su día. Es encantador”, destaca Pinasco.

Proyectos

Finalmente, expresó su deseo de que “Tea shop” traspase fronteras peruanas. “Mi anhelo es que este libro tenga la posibilidad de volar a otros lados, que no se quede en Perú. Y si después llega un proyecto audiovisual relacionado con esto, sería maravilloso”, subraya.