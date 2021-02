Conforme a los criterios de Saber más

A cierta edad, los niños se pasan el día preguntando qué sucede a su alrededor. Por ello, con una pandemia encima no es de extrañar que sus principales preocupaciones sean: ¿Esta segunda cuarentena es para siempre? ¿Por qué no podemos salir de casa otra vez? ¿El virus nos va a enfermar? ¿Va a morir papá o mamá? El pensamiento crítico en la primera infancia, entre los 2 a 5 años, se desarrolla más rápido en situaciones como estas en donde tienen mucho tiempo para explorar y cuestionarse. Saben que las cosas están cambiando: deben continuar con las clases desde casa, seguir usando mascarilla al salir al parque y después lavarse las manos sin excusas. Pero todos estos cambios no solo generan caos sino también producen aprendizaje y para afrontarlo de forma ideal los especialistas recomiendan apoyarse en diferentes herramientas. Entre ellas, los libros parecen ser los aliados perfectos.

“—Papá, ¿por qué no puedo salir a jugar? —pregunta Alicia, aburrida de estar encerrada en casa. —Pues porque ahí fuera hay un microbio, tan pequeño que es invisible, que si te agarra hará que te enfermes —le contesta su padre. —¿Algo que no se ve puede hacer eso? ¿Cómo? —Ven, que te lo explico.”, es el texto de la primera página del libro infantil “Alicia y el Coronavirus” (Flamboyant, 2020), del médico y escritor Salvador Macip e ilustrado por Emilio Urberuaga, en donde un padre trata de explicarle a su pequeña hija por qué no debe salir durante la pandemia.

El Comercio conversó con el escritor español Salvador Macip y especialistas expertos en crianza y acompañamiento del duelo en niños, quienes concuerdan en que a los menores entre 2 a 5 años se les debe hablar siempre con la verdad, siendo lo más claros posibles en el tema para que puedan confiar y sentirse seguros ante cualquier crisis en la cuarentena.

El psicólogo Roberto Flores, especialista en crianza y modificación de la conducta está seguro de que mientras más información clara y veraz se les dé a los pequeños, serán más capaces de entender “quién” es el coronavirus. Recomienda utilizar cosas concretas que puedan ver y tocar para ayudarlos a procesar y mantener toda la información fresca. Asimismo, considera que la forma de explicarles va a depender de la etapa de vida en la que se encuentra el niño.

“Si hablamos de niños que están dentro de los primeros seis años de vida es, evidentemente, distinto a explicarle a un chico que ya tiene 10 años. Creo que la forma puede ir variando de acuerdo con la personalidad de cada uno de los pequeños, pero cada padre conoce a su hijo entonces es eso lo que puede ir cambiando. En sí, la información tiene que ser la misma, la más certera posible”, explica.

Mientras tanto, Macip sabe que los niños entenderán el mensaje hablándoles en su mismo idioma, “el truco es encontrar su lenguaje sin rebajar el nivel para poder explicar cosas complicadas, pero de una manera atractiva y divertida”. Con ello, el autor se refiere a utilizar los colores y formas que ayudan a explicarles temas muy complejos de manera didáctica.

Alicia y el coronavirus

Alicia y el coronavirus es un libro creado en medio de la primera cuarentena en España, pero tiene vigencia en muchos países gracias a que su mensaje va dirigido a todos los niños y padres que se encuentran confinados en casa. “De hecho fue un libro que hicimos de urgencia para que los niños lo puedan leer durante la primera ola, pero se puede adaptar en el tiempo. Ha seguido siendo útil desde entonces porque hemos estado saliendo y entrando del confinamiento varias veces”, explica a este Diario a través de una videollamada.

Macip explica que la primera norma para escribir libros para niños es no bajarles el nivel, pues así sea un tema muy complejo se debe desarrollar en su totalidad, “el truco no es cortar el tema y quedarte con cosas pequeñas, sino explicar lo mismo, pero encontrando la forma de hacerlo, encontrar el lenguaje adecuado para cada niño”.

Además, otra técnica muy importante que empleó en el proceso del texto fue olvidarse que era un experto en el tema para ponerse en el lugar del lector, de esta manera cuando tuvo el boceto se lo mostró a varios pequeños lectores para preguntarles qué entendieron y qué les pareció el cuento. “Y ahí es donde ajustas un poco el texto, esto ayuda mucho a construir este estilo, este idioma que tienes que encontrar para traducirlo en un lenguaje que los niños entiendan”, asevera.

Por otro lado, el autor insta a los padres a que se informen mucho más sobre la pandemia y las particularidades del coronavirus, pues serán ellos los encargados de traducir los acontecimientos que sacuden al planeta a los más pequeños.

Libros como “Alicia y el coronavirus”, son una herramienta para que los padres e hijos lean juntos en esta etapa de incertidumbre que puede asustar tanto a niños como adultos. “Es muy importante que el niño sienta que el padre está tranquilo, al fin y al cabo estar tranquilo es entender qué está pasando, creo que el conocimiento te da seguridad de controlar la situación, creo que eso es un poco la clave de como comunicar esta pandemia a tus hijos”, afirma.

El virus viajero

Por medio de los cuentos, los niños pueden entender que existe un virus fuera de casa que origina mucho daño viajando de persona en persona. Por ello, hay que tener mucha precaución. Esa es la premisa de “El virus viajero”, cuento – canción desarrollada por el psicólogo Roberto Flores y su esposa Nicolle Paulette, maestra de educación especial, quienes crearon el material para educar a los padres e hijos sobre el coronavirus.

" Mi esposa se filmó… utilizaba un avión y les explicaba que este virus viajaba por todo los países, y que no necesariamente teníamos que verlo como algo que venía a hacernos daño pero lamentablemente necesitaba de los seres humanos para seguir viviendo y por eso saltaba de persona en persona, porque si no lo hacía iba a desaparecer y lo que el virus quería era seguir existiendo. Lo que necesitaba para hacerlo era que las personas estuvieran más juntas, por eso no podemos estar tan juntos porque este virus no sabe que nos está lastimando y matando”, explica Flores.

Es complejo explicar algo tan abstracto, pero cuanta más precisa es la información mejor será recibida por los niños. Según Flores, se pueden utilizar también otras herramientas como una pelota, una naranja o crear materiales que hagan concreto al virus para que los pequeños puedan verlo y explorarlo a través del juego, de esta manera el mensaje será mucho más claro.

Debido al segundo confinamiento, el especialista en crianza y modificación en conducta recomienda a los padres crear rutinas y secuencias para generar la estabilidad emocional de los niños teniendo en cuenta:

Una comunicación asertiva entre los miembros de la familia para ayudarlos a superar cualquier problemática.

Validar las emociones, vivirlas y dejarlas fluir sin enmascararlas para prepararnos a intervenir en alguna situación.

Hablar sobre la pérdida y el duelo lo antes posible en las familias, que se normalice conversar sobre esto con los niños, pues la muerte es algo natural.

El duelo en los niños

Por otro lado, los adultos son el principal apoyo para el acompañamiento del duelo en los niños pues, tal como señaló Flores, la muerte es algo natural que se debe hablar con los pequeños lo más pronto posible. Más aún en la coyuntura actual, donde muchas familias han perdido a sus seres queridos por la enfermedad causada por el coronavirus.

Cynthia de Macedo y Herlita del Castillo son psicoterapeutas y autoras del cuento peruano “Una estrella en el cielo” (Grandes Gráficos, 2015), que explica a través de las vivencias y emociones de Violeta, una niña que pierde a su papá desde muy pequeña, cómo se debe acompañar a los infantes y personas en general en este momento difícil.

“Una estrella en el cielo” (Grandes Gráficos, 2015) explica a través de las vivencias y emociones de Violeta, una niña que pierde a su papá desde muy pequeña, cómo se debe acompañar a los infantes en este proceso.

Cynthia explica a El Comercio que decidió escribir el cuento “para ayudar, porque en los niños los cuentos ayudan muchísimo en general para todo. Empezamos así, nos dimos cuenta de que no solo iba ser útil para mi hija, sino que podía ayudar a muchos”. Ella perdió a su esposo cuando su pequeña tenia 3 meses y conforme fue creciendo su hija tenía muchas preguntas sobre el tema, entonces convocó a su colega y amiga Herlita para emprender esta aventura literaria.

“La idea del cuento surgió como una herramienta adicional para ayudar a los niños y a las familias a entender este momento difícil. Tanto para los adultos y mucho más para los niños, porque son los adultos quienes tienen que acompañar a los niños a procesar estas emociones que son difíciles pero normales”, asegura Del Castillo.

En la primera parte del cuento, Violeta mira asombrada a otros niños que hacen cosas con sus papás y se pregunta por qué ella no tiene a su papá para hacer esas mismas cosas. Con escenas como esa, las autoras buscan ayudar a que los niños comprendan la muerte a través de situaciones diarias que enfrenta el personaje. La historia va avanzando hasta descubrir los secretos de Violeta para sentirse mejor mediante diferentes acciones y rituales, “que ahora tendrían muchísimo sentido, sobre todo cuando uno no puede despedirse físicamente del familiar”, explican las autoras.

Para los niños, la muerte es algo natural, la connotación negativa en torno al tema la dan los adultos con los miedos que van acumulando a lo largo de su vida, explica De Macedo. Partiendo de eso, es más fácil enfocar cómo trabajar el tema con los niños. Asimismo, recomiendan realizar didácticas a modo de rituales como escribir cartas, prender una vela o lanzar globos al cielo para preservar la imagen del ser querido y demostrar que la muerte es solo una transformación.

Por último, las autoras piden a los padres que bajo las circunstancias en las que actualmente perdemos a un ser querido, en muchos casos por el coronavirus, debemos evitar mencionar a los niños frases como “el abuelito se quedó dormido y se murió”, pues es importante que no se asocie la muerte con dormir debido a que podría generar un miedo en el infante llevándolo a pensar que al dormir “va a desaparecer como desapareció el abuelito”.

Otro consejo que nos dejan es utilizar el superlativo “muy” tres veces, enfatizando por ejemplo que “el abuelito estaba muy, muy, muy enfermo y por eso falleció, porque su cuerpo no pudo resistir la enfermedad”. De lo contrario, cuando los padres se enfermen o el niño tenga un resfriado, van a pensar que se puede morir.

Otros cuentos sobre el coronavirus

A todos los padres le recomendamos otros textos para explicar a sus hijos sobre el Covid-19 y el nuevo confinamiento que estamos viviendo.

Título: Coronavirus no es un príncipe (ni una princesa)

Autor: María Coco Hernando

Título: Pronto saldré de casa

Autor: José Fragoso

Editorial: Nube Ocho

Título: Mi heroína eres tú

Autor: Grupo de Referencia sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias Humanitarias y Catástrofes del Comité Permanente entre Organismos (IASC)

Título: ¡Juntos en casa! Los días del coronavirus

Autor: Jaume Copons / Liliana Fortuny / Salvador Macip / Toni Hernández / Elena Rottier

Editorial: Combel





