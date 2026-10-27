El autor fue ganador del Premio Internacional de Novela Breve Almadía Ventosa-Arrufat por 20 000 euros en España | Foto: Captura de Instagram (@david.silvarojas)
El autor fue ganador del Premio Internacional de Novela Breve Almadía Ventosa-Arrufat por 20 000 euros en España | Foto: Captura de Instagram (@david.silvarojas)
Por Redacción EC

A raíz de los cuestionamientos que recibió en España, tras ser acusado de utilizar inteligencia artificial (IA) para escribir su novela ‘Donde el agua trabaja’, ganadora de los 20.000 euros del Premio Internacional de Novela Breve Almadía Ventosa-Arrufat, el escritor peruano David Silva Rojas negó haber utilizado esta tecnología y afirmó que concibió, escribió y revisó la obra.

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