Una conclusión rápida sería que al poder no le gustan los libros. Novelas como “Fahrenheit 451”, de Ray Bradbury, o la película “Equilibrium”, protagonizada por Christian Bale, presentan a los gobiernos que quieren reducir a cenizas a las publicaciones. En ambas historias hay personajes que cuestionan la versión oficial, pero también hay de los otros, quienes defienden la censura y creen que es mejor deshacerse de los libros antes de que causen un “gran daño”.

Hoy Donald Trump parece uno de esos personajes de la ficción que viven en un futuro distópico porque “The Room Where It Happened”, el libro de memorias de John Bolton, su ex asesor de seguridad, se ha convertido en una amenaza de 592 páginas. Este martes saldrá a la venta el libro de memorias de Bolton y es tan inminente que el mismo Trump, en una entrevista con Journal, aseguró que su ex asesor miente, que está resentido porque no ha continuado a su lado y que cualquier afirmación huele a venganza. No obstante, esta situación sirve para reflexionar sobre los libros que desentrañan el poder.

Trump ha calificado a Bolton de mentiroso (Photo by SAUL LOEB / AFP)

Para Rafaella León, editora de la revista “Somos” y autora del libro “Vizcarra: Retrato de un poder en construcción”, las personas que son retratadas en un libro pueden tener reparos importantes. “El temor de un poderoso puede ser qué tanto vas a contar de mi vida. Por eso es muy importante que quien escriba un libro de este tipo debe entender que hay una frontera que no puede cruzar, que es la de contar lo que es, contar las cosas como son”, señala.

Por su parte, el periodista Martín Riepl, autor del libro “Martín Vizcarra. Una historia de traición y lealtad”, resalta lo poco grato que suele ser para los políticos y personalidades con poder verse a sí mismos en las páginas de una publicación. “Siempre resulta incómodo reflejarte en el retrato crítico que alguien más pueda hacer de ti. Yo no esperaba que el presidente celebrara la publicación de mi libro, porque es evidente que él tiene un concepto de sí mismo diferente al que yo he podido contar luego de entrevistar a decenas de personas que lo conocen o han tenido una experiencia con él”.

Asimismo, el periodista señala que la publicación del exasesor estadounidense no debe entenderse como un retrato del mandatario. “El libro de Bolton es una versión de parte, puede ser muy real y ajustada a lo que pasó, pero no deja de ser una versión de alguien que integró el círculo cercano de Trump y que fue despedido por el presidente. El de Bolton es un libro de memorias, bajo sospecha de revanchismo”, indica.

No son las versiones oficiales

Aunque algunos libros nacieron con una dirección y política específica para mejorar imágenes, maquillar moretones y limpiar carreras, los libros de perfiles políticos realizados por periodistas tienen por finalidad ofrecer una mirada, un retrato del personaje en cuestión. “Hacemos literatura de no ficción. En este caso, es muy importante el perfil periodístico, porque no se narra como una noticia actual, sino como un relato con una mirada personal y con mucha perspectiva. Creo que quien escribe un libro sobre un poderoso, debe saber que ese perfil, ese reportaje, esa crónica no debe cruzar ningún otro género que convierta la investigación y las fuentes en ficción”, advierte Rafaella León.

“Cuando uno ve un libro publicado, inmediatamente lo asocia con una investigación exhaustiva, más profunda, con más voces, que es parte de lo que un libro lleva en el ADN. Es una investigación que ha tomado más tiempo y que ha pasado por más lecturas y correcciones. Eso viene por definición, o por prejuicio, cuando publicas un libro. Evidentemente, luego, el libro debe defenderse solo. Hay libros que llegan con mucha expectativa pero no se sostienen. Los buenos libros de perfiles políticos deben ser incómodos para los poderosos”, concluye Riepl.

¿Qué es lo que revelaría el libro de Bolton?

“The Washington Post”, “The New York Times” y la cadena “CNN” han tenido acceso a fragmentos del libro de Bolton y han revelado pasajes para generar mayor interés en los lectores. Por ejemplo, en el libro se narraría la ocasión en la que Trump demuestra su ignorancia sobre la capacidad nuclear del Reino Unido y una ocasión en la que llegó a preguntar si Finlandia era “una especie de satélite de Rusia”.

Otros pasajes del libro contarían cómo Trump calificó de “cool” la idea de invadir Venezuela y la poca confianza que le tiene a Juan Guaidó.

Asimismo, habría un momento del libro en el que contaría la manera en que Trump se dirigió al líder chino Xi Jinping en junio de 2019 sobre el poder económico de China y cómo eso podría afectar la campaña presidencial de Estados Unidos.

Algunos libros que retratan al poder

“Bolsonaro. La democracia de Brasil en peligro”

Autor: Ariel Goldstein

Editorial: Marea

Páginas: 296

Ariel Goldstein se pregunta “¿Por qué un diputado poco relevante desde hace 28 años, del llamado “bajo clero” del Congreso, repentinamente se convierte en el líder de un fenómeno social en ascenso?”. En este libro ensaya más de una respuesta. “Si bien varios de los actores que componen el nuevo gobierno son parte de quienes han participado de formaciones de derecha históricamente, en especial los ruralistas, militares y empresarios; tenemos un nuevo actor que se suma como componente esencial a esta nueva alianza: los evangélicos. En todo caso, el tipo de alianza neoliberal-religiosa-conservadora que se configura representa una innovación de gran magnitud en la historia de Brasil”, escribe el autor.

“ Jefazo ”

Autor: Martín Sivak

Editorial: Debate

Páginas: 278

El autor aclara que el título responde a que Evo Morales suele referirse a otras personas llamándolas “jefazo” y no es que a él se lo digan. Sivak tuvo acceso privilegiado al círculo íntimo de Morales, participó como observador en reuniones del gabinete de ministros, desde las más reservadas hasta las más abiertas, incluso estuvo a su lado en encuentros con Gadaffi, Clinton y Chávez.

“El dictador, los demonios y otras crónicas”

Autor: Jon Lee Anderson

Editorial: Anagrama

Páginas: 392

El maestro del perfil hace lo que mejor sabe hacer y presenta bajo su mirada a Hugo Chávez, Fidel Castro, al rey Juan Carlos de España, a Augusto Pinochet, entre otros personajes. Anderson cincela retratos con profundidad y dimensiones que se caracterizan no solo por una prosa envidiable, sino que además se suman comentarios políticos lúcidos. Traza los contextos de sus historias y nunca le falta un dato o escena que ilumina el carácter de su personaje.

“El quinto riesgo”

Autor: Michael Lewis

Editorial: Deusto

Páginas: 224

Lewis se encarga de contar con mucho detalle cómo a los pocos días de la victoria de Trump en Estados Unidos, los empleados del Departamento de Energía que creían en el calentamiento global fueron despedidos y cómo parecía que el mayor objetivo era deshacerse de las políticas implementadas por Barack Obama en temas medioambientales. A eso se suma un retrato del desmantelamiento paulatino de varios servicios públicos.





