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El día del poeta peruano se celebra el 15 de abril. (Foto: Archivo El Comercio/Mario Zapata/Archivo personal Blanca Varela)
El día del poeta peruano se celebra el 15 de abril. (Foto: Archivo El Comercio/Mario Zapata/Archivo personal Blanca Varela)
Por Leslie A. Galván

Entre los años cuarenta y cincuenta, Blanca Varela halló su lugar en un territorio dominado por hombres, como lo era la poesía en el Perú. Y lo hizo sin pedir permiso. Al escribir, no buscaba encajar, sino “una manera de ser, de estar en el mundo”, según dijo en una entrevista de 1994. En el Día del Poeta Peruano –que se celebra cada 15 de abril– conviene traer a la memoria a la poeta que decía de la puesta del sol: “adonde lanza el mar su blanco dardo” (del poemario “Ese puerto existe”), y cabe revivirla a través de la mirada de Daniella Paredes, autora del libro “Ponte un alma si la encuentras”.

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