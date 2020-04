Compartimos la nueva entrega de Diario de la peste, columna del escritor portugués Gonçalo Tavares sobre la vida en tiempos de la pandemia del coronavirus COVID-19 publicada originalmente en su idioma original en el Expresso de Portugal. Aquí puedes encontrar las anteriores entregas.





Traducido por Paula Abramo.

El loco religioso encerró a toda su familia en casa

19 de abril de 2020

En la película Nostalgia, el loco religioso encerró a toda su familia en casa porque pensaba que se iba a acabar el mundo.

Estuvieron siete años encerrados.

Nadie podía sacarlos de allí.

La policía tuvo que tirar la puerta.

Un científico francés "insiste en que el nuevo coronavirus viene de un laboratorio de Wuhan".

Excolegas de ese médico dicen que hace mucho dice cosas sin sentido.

Tal vez desde hace siete años.

Muchos obsesivos en 2020 no van a querer salir de casa mucho después de que se acabe el estado de emergencia.

Tal vez durante siete años, también.

Imaginar que viene el fin del mundo y la persona está segura en casa.

El apocalipsis lo destruye todo, pero la casa permanece.

Un arca de Noé que no se mueve de su sitio.

El apocalipsis: animal que se come el mundo entero excepto la casa.

"¿Por qué sólo las mujeres rezan tanto?", pregunta un personaje.

El número de muertos varones es muy superior. Estadísticas.

Hacer una investigación: cuántas oraciones rezan las mujeres.

Cuántas los hombres.

Concierto One World: Together at Home.

Lady Gaga, Paul McCartney, Rolling Stones, Billie Eilish, etc.

127 millones de dólares.

El pintor David Hockney escribió una carta pública.

Está por cumplir 83 años.

Pintó en un Ipad.

Geranios de un azul que no existe en la naturaleza.

El verde tampoco.

Pensar en un pintor que introduce colores en el mundo natural en vez de hacerlo fuera del mundo.

Ni pantallas ni Ipad: colores en la naturaleza.

Una tinta que permanezca.

Que la naturaleza absorba y reproduzca.

El pintor que suma colores a la naturaleza.

"Amazon empieza a usar cámaras térmicas en los almacenes para detectar empleados enfermos."

Toda temperatura será detectada. Y castigada.

David Hockney, 19 de marzo de 2020.

Dibujó un ramo de narcisos.

Título: "Recuerden que no se puede cancelar la primavera".

En la carta de hoy, escribió:

"Las únicas cosas que cuentan en la vida son la comida y el amor, en este orden, y también nuestro pequeño perro Ruby".

El pequeño perro Ruby en tercer lugar.

Si comprendieran, Roma y Jeri se pondrían contentas.

Oigo la frase: Dios está en todo, en todo... excepto en el mal.

Es noticia que Bill Gates y su familia "desde hace varios años acumulan comida en su cava, preparándose para una pandemia".

En Estados Unidos hay un ejército de "preppers": aquellos que se preparan.

Víveres, agua potable; y armas.

Pienso. Dos tipos de seres humanos.

Los que se preparan para lo peor.

Los que se preparan para lo mejor.

Y un tercer grupo: los que no se preparan.

Infinitas variaciones.

Los que se preparan para ayudar.

Los que se preparan para poder ser ayudados.

Los que se preparan para sobrevivir.

Los que se preparan para atacar.

Para defender. Para huir.

Etc.

Atentos a los desastres nucleares, catástrofes naturales o colapsos financieros.

"—¿Qué estudió el judío?

—La Biblia.

—¿Qué busca el judío?

—Alegría." (Bábel)

Nuevos dioses han aparecido, sin embargo.

Dios se ha desplazado hacia el exterior, ha salido de los espacios cerrados.

Ha salido de casa y de las iglesias y ha ido allá afuera.

Por eso los devotos están en la ventana.

Nuestra Señora de las Ventanas.

En muchas ciudades, los nuevos devotos. Hay que verlos.

Nuestra señora de las Ventanas ya no se irá de la ciudad ni del siglo.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el covid-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

