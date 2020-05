Compartimos la nueva entrega de Diario de la peste, columna del escritor portugués Gonçalo Tavares sobre la vida en tiempos de la pandemia del coronavirus COVID-19 publicada originalmente en su idioma original en el Expresso de Portugal. Aquí puedes encontrar las anteriores entregas.

Traducido por Paula Abramo.

El humano es un animal que sabe esperar

29 de abril de 2020

Mirar de frente y mirar de reojo: entrenar para el tiempo que viene.

El humano es un animal que sabe esperar.

A veces se vuelve loco, pero por lo general espera mejor que los demás.

Eliot Weinberger y la pregunta: ¿qué son las estrellas?

"Son prenuncios de guerra, muerte, hambre, plagas, de cosechas abundantes o escasas, del nacimiento de reyes;

son ellas las que regulan el precio de la sal y del pescado

(...)

son los cazadores de focas que han perdido el rumbo".

Astro y desastrado tienen el mismo origen.

Desastrado, aquél que no está atento a los astros.

Aquél que no está sincronizado con lo que viene de arriba.

Entra demasiado pronto o demasiado tarde.

Diferentes países, diferentes estrategias. Cerrar, abrir, cerrar, abrir.

Roma, la pastora de Berna, es una desastrada.

Jeri, la golden, puntual con los puntuales astros de los animales.

Por la mañana, esto. Mirar la pantalla, no el camino.

Una forma de venda: la pantalla.

Nick Cave cantando "Cosmic Dancer" de los T. Rex.

Otra versión de Morrisey.

I was dancing when I was eight

I danced myself into the tomb.

En algunos sitios, un retorno al mundo antes de la entrada del fuego.

Miro y no veo ni un homo sapiens.

Ciudades abandonadas.

Si todos se quedaran en casa durante meses y años, las ciudades empezarían a deshacerse.

Como se deshace cualquier casa abandonada.

Volveríamos después de la peste a un conjunto de ruinas.

Naturaleza y ruinas, lo que queda cuando el ser humano retrocede hacia su casa en manada de seres pensantes.

Leo el sermón de la montaña.

Este pasaje:

"No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte."

El coronavirus es peor que un ataque terrorista, dice la OMS.

Vito Acconci, un performance en los años 70: ojos vendados.

Le arrojan pelotas de goma con fuerza contra el cuerpo.

Él se defiende, sin saber de dónde viene el ataque.

Ser atacado por lo que no se ve.

Los ingenuos años 70 exigían una venda.

¿Qué son las estrellas?

"Son el rebaño de la luna, disperso en el espacio como ovejas en un prado".

China prohíbe comportamientos incivilizados.

Estornudar o toser sin cubrirse la boca y estar sin cubrebocas en lugares públicos.

En Argentina se permite que la gente salga de su casa durante una hora a hasta 500 metros de sus residencias.

Freud tuvo cuatro perros: Lün 1, Jofie, Lün 2 y Jumbo.

A Freud le gustaban los perros "porque no tenían una personalidad dividida".

¿Por qué le puso el mismo nombre a dos perros? Investigarlo.

Le hablo por teléfono a un amigo.

Le pregunto:¿te estás volviendo loco?

Sí, responde él.

Sermón de la montaña: "Limitaos a decir: 'Sí, sí', 'no, no'".

¿Qué son las estrellas?

"Clavos clavados en el cielo", dice Weinberger.

Virus, dice un niño de seis años.





