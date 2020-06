Compartimos la nueva entrega de Diario de la peste, columna del escritor portugués Gonçalo Tavares sobre la vida en tiempos de la pandemia del coronavirus COVID-19 publicada originalmente en su idioma original en el Expresso de Portugal. Aquí puedes encontrar las anteriores entregas.

Traducido por Paula Abramo.

No andan mansos, los tiempos

4 de junio de 2020

Derrame de petróleo en el Ártico.

Putin decreta estado de emergencia: "El río necesitará décadas para recuperarse."

Los seres humanos también tardan décadas en recuperarse.

A veces, siglos.

El Norte, el Sur: desincronizados.

Finlandia, primer día sin nuevos casos de infección.

México, por primera vez, más de mil muertos en un día.

Memoria del río y memoria de los hijos de nuestros hijos.

La montaña no olvida, el río no olvida, el elefante no olvida.

El hombre olvida. Pero sus hijos no.

Activistas belgas piden la remoción de estatuas de Leopoldo II.

Leopoldo II y el dominio del Congo.

Se habla de un genocidio de 10 millones de personas.

El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad.

La experiencia de Conrad, capitán de un barco de vapor. Congo.

Cabezas en el sitio equivocado, antes.

Estatuas en el sitio equivocado, ahora.

Los hijos de los hijos de los hijos no olvidan.

Paulo Leminski:

"muy en el fondo,

en el fondo, en el fondo,

bien en el fondo

nos gustaría

ver nuestros problemas

resueltos por decreto

a partir de esta fecha".

Después de una experiencia fuerte en tierra, ve al mar.

Después de una experiencia fuerte en el mar, quédate en tierra.

Roma y Jeri son claramente dos soluciones.

Un animal es una solución.

De repente, en la computadora. Dylan /Keith Richards / Ron Wood: Blowing in the Wind.

Live Aid 1985.

Ron Wood revienta alguna cuerda de la guitarra.

Keith Richards revienta alguna cuerda en la cabeza.

Ron Wood cambia de guitarra.

Ron y Keith Richards acaban en el acorde correcto.

"Pero los problemas no se resuelven,

los problemas son de familia numerosa", escribe Leminski.

Animales sospechosos de contagiar a dos personas.

Holanda quiere "sacrificar 10 mil martas".

"Un juez las salva hasta el lunes."

El juez salva a los animales, frase bíblica.

Animales sospechosos, frase del siglo XXI.

Dos frases en tiempos opuestos.

Praya da Adraga. Nubes que allá arriba no se detienen.

Nubes desatentas a los límites de acá abajo.

Nubes con forma de ovejas y de lobos.

Una nube con pantalones, decía de sí mismo Mayakovski.

Quiero escribir un libro sobre nubes (como toda la gente decente).

Conrad y el horror del Congo Belga de Leopoldo II.

El terror es poner las cabezas en el sitio equivocado.

El miedo pone la cabeza de los seres vivos en el sitio equivocado.

Pone en la cabeza en la fuga y no en el deseo.

Una enfermera española dice:

"El último beso que recibí fue el 7 de marzo a las seis de la tarde."

Estamos a 4 de junio y la noche avanza.

Encuesta del Estado: fecha y hora del último beso.

El artista Francis Alÿs tratando de cazar ciclones.

Como si los ciclones fueran animales.

Existe una asociación internacional de observadores de nubes.

Pienso en nubes internacionales.

A diferencia de los barcos: no conservan su nacionalidad, dondequiera que estén.

Ovejas y lobos del mismo lado, pero no del lado bueno. Ni las ovejas.

No andan mansos, los tiempos.

No sólo los humanos. En 2020, todos los animales son sospechosos.

Empleado de una tienda de muebles de Londres, Reino Unido, utiliza un protector facial y termómetro para prevenir el contagio del coronavirus. Foto: AFP.

El rostro humano es ahora dos ojos

5 de junio del 2020

Poco café, nada de mareos.

Aristóteles decía que cada ciudadano debe conocer el rostro de todos los demás.

Leo a Safranski. Y una biografía de Wagner.

Las ciudades han aumentado desde Aristóteles, pero ése podría ser un proyecto. Ver imágenes de todos los rostros que hay en el mundo.

Hospital de Barcelona lleva a una paciente de terapia intensiva a ver el mar.

Las conmemoraciones del día D en Normandía fueron canceladas.

¿Cuánto tiempo te tardas en conocer de vista a todos los ciudadanos?

Diez segundos para cada rostro, el proyecto. ¿Una semana, un mes?

Hacer el cálculo.

Médicos de Harvard "recomiendan máscara durante relaciones sexuales y sugieren el sexo online".

En España alguien saca una foto de un rostro cubierto con un cubrebocas blanco.

El rostro humano es ahora dos ojos. Su tamaño ha disminuido.

Se ha convertido en una síntesis: bastan dos ojos bien abiertos.

Brasil supera a Italia y se convierte en el tercer país con mayor número de muertes.

Famoso pasaje de Kant: los filósofos deben vivir en el "país de la razón pura".

Un país que es una isla bien medida.

Y con "un lugar adecuado para cada cosa".

Alrededor, el mar tempestuoso.

Isidre Correa, 61 años, Barcelona, terapia intensiva.

La llevaron en su camilla a ver el mar.

El mar hace bien a los enfermos. Pero no sólo.

Nietzsche grita contra Kant: "¡Filósofos, al mar!"

Es necesario avanzar hacia el mar tempestuoso.

Sacar los pies de la isla bien medida y del suelo firme.

En las playas, este verano, "no puede haber respiración boca a boca".

Ni siquiera para un filósofo que, entusiasmado, se arroje al mar sin saber nadar.

¿Cuántos filósofos se han ahogado por la orden de Nietzsche: "¡al mar!"?

Hacer la cuenta.

La policía mexicana mató con brutalidad a un hombre que no llevaba cubrebocas en la calle.

No queremos conocer tu rostro.

Las ciudades han crecido demasiado después de Aristóteles.

Salió la lista actualizada de los más ricos de Brasil.

No hay lista actualizada de los más pobres.

Listas con nombres, de un lado. Y multitudes contadas por cabeza desde algún helicóptero.

Argentina alarga la cuarentena y se prepara para 100 días de confinamiento.

Plinio inventó mucho en sus historias.

Dijo que había una mosca que nacía en el fuego.

Y sólo podía respirar cerca de él. Pirauta, su nombre.

Cuando se alejaba del fuego, moría.

Una hermosa imagen. Mucho más importante que si es mentira.

Documental sobre Nina Simone.

Tenía una relación de amor con el fuego, dice su hija.

Una mosca semejante: necesita el fuego para no asfixiarse.

Nina Simone se fue convirtiendo en una activista radical.

Activista es aquella persona para quien la acción está en el centro.

Radical es aquella persona que considera que debe actuar cerca del sitio en el que se más se cae.

Las flores más hermosas, cerca del desfiladero cortado a pico, creían los románticos. Allí, la máxima belleza.

A algunos centímetros de donde el pie resbala: el mejor suelo.

"Backlash Blues", canción violenta de Nina.

Los negros como frutos colgados en las ciudades violentas.

Los diez animales que menos tiempo viven.

En la lista, incluidos efemerópteros y las moscas.

Las abejas obreras, las mariposas monarcas, las hormigas y las libélulas.

Tratar mejor a quien va a morir rápido.

Sé gentil con el moribundo: moscas, abejas, hormigas, mariposas monarcas y efemerópteros.

No sé qué son los efemerópteros pero su nombre es muy claro.

Un pobre animal que ya lleva en el dorso el nombre de su tragedia, de su corta duración.

El hombre también es un efemeróptero, aunque dure un poco más y vuele poco.

Siempre mortal, el animal hombre, desesperado y efímero.

Y ahora con cubrebocas, para no morir

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el covid-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

VIDEO RECOMENDADO

Las voces de las protestas contra el racismo en EE.UU.

Las voces de las protestas contra el racismo en EE.UU. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

Coronavirus Perú: La estrategia del Gobierno para proveer de oxígeno a los hospitales

¿Qué es el coronavirus? Todo sobre la pandemia Covid-19 que mantiene en vilo al mundo entero

Coronavirus: ¿cómo tratar los síntomas en casa y en qué momento debo solicitar atención médica?

¿Qué es la suspensión perfecta de labores, en qué consiste y cuándo se aplica esta medida?

¿Acelerará el Covid-19 la inversión en ciencia en el Perú?