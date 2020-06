Compartimos las nuevas entrega de Diario de la peste, columna del escritor portugués Gonçalo Tavares sobre la vida en tiempos de la pandemia del coronavirus COVID-19 publicada originalmente en su idioma original en el Expresso de Portugal. Aquí puedes encontrar las anteriores entregas.

Traducido por Paula Abramo.

La historia no funciona así

13 de junio de 2020

El presidente de Magnum: "la pandemia causó un hoyo negro informativo".

Muchas historias no se contaron.

Alguien hablaba de un "virólogo con un aspecto muy feliz".

Toda la alegría del especialista proviene de la observación del desastre en directo. No de conferencias sobre el pasado en salas cerradas.

Un estudioso de sismos salta dos veces con el temblor violento del suelo.

Salta de alegría y curiosidad, y por la sacudida natural de las placas.

Hoy es sábado y estudio fríamente el fuego que casi ardió.

El "olvido del exterminio es parte del exterminio", decía Baudrillard sobre la cuestión del Holocausto.

Toda borradura de números y registros es una borradura del hecho inicial.

Borrar una muerte es una acción criminal de higiene.

Hay una higiene individual y una higiene del Estado.

Leo: "La pandemia amenaza la supervivencia de los indígenas de la Amazonía colombiana".

Necesito el aire exterior y el simple deambular por el espacio.

Avanzo al azar con el mandato de una cierta corriente artística: "lo que encuentre será aquello que necesito".

No se trata de recolectar restos.

Sino de que el resto sea material para una hoguera urgente.

Pensar que la necesidad nace del encuentro con lo necesario, y no antes.

Recuerdo una definición del abecedario de Deleuze.

La recuerdo y la olvido.

Cuando un discurso despierta a algún oído, tiene lugar un encuentro; una pequeña luz en medio del público, a oscuras.

En Estados Unidos, a un sobreviviente del coronavirus le llegó una cuenta del hospital que ascendía a 1.1 millón de dólares.

Diez mil enfermos estadounidenses recuperados equivalen a la deuda de un país mediano.

Deberían reunirse y fundar un pequeño Estado.

"La extrema derecha salió a la calle en Londres y tuvieron lugar enfrentamientos con la policía.

Se vieron saludos nazis y se oyeron himnos racistas."

Estatuas protegidas por la policía. Pero también por saludos e himnos.

Pienso en alguien que toma los números de un lado y los revuelve, repitiendo unos, eliminando otros.

La suerte está viciada.

Pelo una manzana y emprendo el ejercicio de cortarla en trocitos más pequeños que una falange pequeña.

Hay una higiene del espacio y una higiene del tiempo.

La higiene del espacio limpia superficies, el suelo, las paredes y hasta el techo, al que se sube con la escalera portátil.

Los animales peligrosos pueden estar en el suelo, en la mesa, en la pared o en los objetos.

Todo brilla después de que se limpia un espacio.

Y la suciedad queda escondida detrás de la mañana del día siguiente en espera del momento propicio para regresar.

El joven Muhammed Ali entrenaba con un amigo.

Éste le arrojaba piedras al rostro, y Ali las esquivaba.

Así practicó los esquives del box.

Muhammad Alí rechazó su primer nombre, que venía de la esclavitud. Cassius Clay.

Los esclavos tenían el nombre de los dueños de los esclavos.

Tener el nombre del dueño de tus padres. Tener el nombre del dueño de tus abuelos.

Mucho más violento que un golpe con un guante en plena cara.

Que un hombre cambie de nombre, que una calle cambie de nombre, que un puente cambie de nombre.

Y el arte del esquive de Muhammad Ali; la piedra viene y el rostro en el último momento se desvía.

Dos versos de Auden:

"Observó con todos sus órganos de interés

Cómo caminan los príncipes."

Y otros tres versos de Auden.

"Volvió a abrir viejas tumbas en su corazón para averiguar

Qué leyes desobedecieron los muertos

Y si fue esa desobediencia la que los mató."

La limpieza del espacio ahuyenta a los virus malignos y confiere una luz temporal a las cosas.

Después de un baño, cualquier ser humano viene con una luz que no es totalmente la suya.

Una luz que el agua le presta.

Veo a un virólogo con un aspecto muy feliz en la televisión, pero, sin sonido, la felicidad se vuelve muda. Pierde la mitad de su potencia.

La higiene del tiempo es menos visible, pero más fuerte y violenta.

Se limpian los tiempos pasados de sus impurezas, del polvo y de esa basura que viene de una tremenda acumulación de errores y violencia.

Pero, una vez limpio y desinfectado, no vemos al tiempo brillar.

La historia no funciona así.

Nuestro ensayo fue cancelado

14 de junio de 2020

Mensaje de mi amiga griega, el domingo:

"Primera excursión fuera de Atenas con mi coro.

Primera reunión del grupo después del confinamiento.

Fuimos a acampar el fin de semana a una playa linda, a tocar y a cantar.

Todo perfecto, la alegría y la energía de reivindicar la alegría.

Y hoy en la mañana, hacia la hora de nuestra reunión, corrió el rumor de que un joven se había ahogado...

Algunos corrieron a ayudar, fue demasiado tarde, el muchacho del pueblo murió.

Los aullidos de una ambulancia en el sitio menos probable.

Nuestro ensayo fue cancelado, nos fuimos del sitio más temprano."

Sensación de culpa. Un coro y un hombre ahogado.

Tarde, sol. Final de la tarde, sol; Günter Anders, primer marido de Hannah Arendt.

Libro sobre Kafka.

Anders habla del "hambre moral" en Kafka.

Observar la expresión bajo el microscopio.

El hambre nunca se sacia en definitiva.

Poco después, más hambre. Mañana también. Más hambre moral.

Expresión que hace temblar. Brasil, manifestaciones en la Avenida Paulista.

Muchas personas lado a lado, separadas por más de un metro.

Cada una con la fotografía de un muerto por la pandemia.

Parece un ejército bien alineado, pero con una imagen en la mano.

La vida es un "proceso de autoacumulación de culpa", dice Anders sobre Kafka.

Un contador de kilómetros sustituido por un contador de culpas en la cabeza.

Marcar con un trazo en la pared cada culpa nueva.

"La consciencia se mueve en círculos", escribe Anders.

Un círculo es una especie de prisión.

Hicimos una parada en el camino, en la fuente de un pueblo, para cantar 4 canciones, dice mi amiga.

Un día vi ese coro en Atenas: canciones tradicionales griegas.

Instrumentos que casi ríen y pies que casi imponen seriedad y ritmo.

Déjà-vu, pero auditivo: nunca había oído esto y siempre he oído esto.

Un retorno a la música en todas partes. Se escucha en América.

Say it Loud — I'm Black and I'm Proud, de James Brown.

Raves ilegales en Mánchester. Un muerto.

Se habla de personas delirantes en muchos sitios del mundo.

Fiestas escondidas.

Unas veces violentas, otras veces no.

Muchos salieron a la calle esta semana y no para sentarse.

Delirio, etimología probable. Del latín delirium.

Significaba: acto de salirse el arado del surco.

Lira: "surco del arado". Fuera de la lira, delirio: el arado se sale de su camino, de su línea.

Ya no organiza el terreno, no hace lo que es útil.

Hace simplemente aquello que no se entiende: lo torcido y lo imprevisible.

La historia de las palabras. Preguntarle a una palabra: ¿en qué estás pensando? Y ella responde.

Estudio las características de varios animales.

Quiero hacer zooliteratura, eso para mí es claro.

Los buenos escuchas y los ojos más desorbitados no están entre los humanos.

Leo que algunas hormigas pueden comer y guardar algo en su estómago sin digerirlo.

Cuando la comunidad lo requiere, regurgitan el alimento intacto para que todos lo consuman.

Es un "estómago social", dicen.

Estómago individual, estómago social.

"Inclúyanme desde fuera", dice alguien.

A veces, es eso.

Exigir la inclusión muy afuera del círculo trazado con tu nombre con tanto cuidado.

En las Américas y en las Europas, en movimiento, un hambre moral colectiva.

Pero no todos van por las mismas calles.

Una niña baila en espera de su padre; un perro está en la puerta moviendo la cola; un hombre acaba de romper una vitrina y huye.

Y a veces hay disparos por la espalda.

"No se puede errar en lo obvio. Los errores tienen que ser nobles", dice una cantante.

Me imagino a alguien que se devora el alimento moral, pero no lo digiere, lo guarda.

Más tarde, cuando el grupo lo requiere, ese alguien regurgita el alimento moral.

Pero en ese momento tal vez los otros le agradecerán y le dirán que no.

Ya están saciados.





