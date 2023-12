Cometierra no tiene nombre sino hasta el segundo libro, en el primero solo se le conoce así, con ese apodo. Cuando nadie la ve agarra un puñado de tierra, se lo mete a la boca, lo saborea (no toda la tierra sabe igual) y al tragar las luces dentro de su cabeza se apagan. Es en esa oscuridad donde tiene visiones de quienes pisaron la tierra, descubre dónde se encuentran, vivos o muertos; tal poder vale oro en Argentina (realmente, en toda Latinoamérica), con tantas mujeres víctimas de secuestro o feminicidio a las que nadie busca.

Dolores Reyes (Buenos Aires, 1978) gestó “Cometierra” por cuatro años, en las madrugadas, mientras sus hijos dormían (tiene siete). En 2019 dio a luz a la novela y desde entonces ha sido traducida a 15 idiomas, para sociedades que se han identificado con el personaje y su búsqueda. “Es un personaje trágico”, dijo Reyes a El Comercio el último fin de semana, horas antes de presentar, en Feria del Libro Ricardo Palma, la secuela “Miseria” (Alfaguara. 2023). “Los personajes trágicos son los que se encargan de ir y transitar el camino pese a los enormes costos y, justamente, hacerse cargo de ese destino”.

Como en “Cometierra”, “Miseria” vuelve a poner a la protagonista en contacto con el suelo en lo que su autora describe como “una historia de violencia, de cuerpos asesinados uno detrás del otro” donde la protagonista reflexiona para “seguir consultando a la tierra, nunca en beneficio propio, sino en función de las mujeres que están buscando a las hijas, a las hermanas, a las madres que faltan”. La conexión de Reyes con estos temas es profunda, pues se ha tatuado las portadas de sus libros, una en cada brazo, en parte porque sabía que sus personajes le acompañarían toda la vida, pero también por si algún día es víctima de lo que cuenta en sus libros. “Si alguien me hace algo, me desaparece, mi cuerpo va a contar quién soy incluso cuando yo ya no esté ahí”.

De Argentina a México "Cometierra", la serie Todavía sin fecha de salida, "Cometierra" llegará a Prime Video como serie de televisión, pero con cambios: la historia ya no se ambientará en Argentina, pero sí en México, otro país latinoamericano golpeado por los feminicidios y en general desprecio hacia las mujeres, sea por sus parejas o las autoridades. Están confirmadas para esta adaptación Lilith Curiel ("El elegido") como la protagonista (aparece en la imagen de este despiece), mientras que Yalitza Aparicio ("Roma") será la Seño Ana, un personaje clave en la vida de Cometierra.

"Siempre es otra cosa, ¿no?", dijo la autora en referencia a los cambios en una adaptación del papel a la pantalla. "Los escritores obviamente nos agarramos de nuestras historias, de nuestros libros; por algo tomamos ciertas determinaciones. Pero también es entender que no es un libro, que es otra cosa lo que están haciendo. Mi trabajo lo hice en ese sentido, doy la cara y me encuentro con los lectores todo el tiempo en un ida y vuelta. La serie será otra cosa. Pero bueno, es algo más increíble, también, que trajo "Cometierra".

En la secuela el protagonismo es compartido, pues ahora adquiere voz Miseria, adolescente que aparece al final de la otra historia y que ahora vive con Cometierra, pues va a tener un hijo del hermano de la médium, el Walter. Además, tener a otra mujer como protagonista le permitía a la autora hablar de la amistad femenina, tan crucial en la vida y de la que no se ha escrito lo suficiente; la autora dice que ella no estaría dónde está sin sus grandes amigas. “La [amistad] más obvia, por supuesto, es la de Cometierra y Miseria, que están pegadas hasta corporalmente, y de alguna forma van separando sus cuerpos y sus voces a lo largo de la novela. Pero también está la Tina, la Señora de los Panes, Lula y su mamá y todo ese universo de amigas que cuidan y que acompañan”.

Dolores Reyes en Miraflores, a unas cuadras del recinto de la Feria del Libro Ricardo Palma. La organización indicó que hubo medio millón de ventas en el evento. / Mario Zapata N.

Si bien Cometierra, o Aylén (su verdadero nombre), tiene cualidades heroicas, está lejos de ser una superheroína. Otro autor le habría dado ese enfoque; no Reyes, quien ha creado un personaje vulnerable, pero que ha encontrado apoyo en su núcleo de amistades. “A mí me interesa que es un personaje mucho más cotidiano, es una chica como cualquier otra adolescente, que sin embargo tiene un don y tiene que hacer algo con ese don. (…) Ella, como ha perdido ya a su madre por la violencia machista, es súper empática con todas las personas que están buscando, sabe lo que duelen las mujeres que faltan porque ella ya estuvo ahí”, dijo.

El personaje lleva ya dos novelas, pero su historia está lejos de terminar. Y así como se esperan más obras de esta saga, también habrá una serie de televisión. Cometierra está lista para enfrentarse al mundo y su violencia, por más dolor que esto le cause. “Detrás de cada botella (con tierra) hay una historia de una chica que falta y de alguna forma se puede construir [con la ficción] un relato mucho más empático, amoroso incluso, con la vida de las mujeres que lo que hace la realidad”.