icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Hay Festival Arequipa 2026 tendrá entre sus invitados a Mircea Cartarescu y JM Coetzee, que han hecho historia con sus libros
El Hay Festival Arequipa 2026 tendrá entre sus invitados a Mircea Cartarescu y JM Coetzee, que han hecho historia con sus libros
/ AFP
Por Leonardo Ledesma Watson

Hay escritores que construyen mundos y escritores que se dedican a desmontar el que ya tenemos. Mircea Cartarescu y J. M. Coetzee, dos de los grandes nombres de la literatura contemporánea, han hecho ambas cosas. El rumano ha convertido la memoria, los sueños y su Bucarest natal en una materia casi alucinatoria; el sudafricano, Premio Nobel de Literatura, ha construido novelas austeras donde el poder, la violencia, la culpa y la relación con los otros aparecen como preguntas difíciles de esquivar.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.