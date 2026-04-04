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A diferencia de los tonos pastel y el uso extensivo del blanco en las acuarelas originales del autor, esta entrega destaca por sus colores intensos y una narrativa gráfica expandida | Foto: Difusión
A diferencia de los tonos pastel y el uso extensivo del blanco en las acuarelas originales del autor, esta entrega destaca por sus colores intensos y una narrativa gráfica expandida | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Este jueves, la editorial Gallimard lanzó una edición especial de "El principito" para conmemorar el 80 aniversario de su llegada a librerías francesas. Esta propuesta visual, desarrollada por el estudio de diseño MinaLima, busca revitalizar la obra de Antoine de Saint-Exupéry mediante un enfoque estético disruptivo y tecnológico.

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