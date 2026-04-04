Este jueves, la editorial Gallimard lanzó una edición especial de "El principito" para conmemorar el 80 aniversario de su llegada a librerías francesas. Esta propuesta visual, desarrollada por el estudio de diseño MinaLima, busca revitalizar la obra de Antoine de Saint-Exupéry mediante un enfoque estético disruptivo y tecnológico.

A diferencia de los tonos pastel y el uso extensivo del blanco en las acuarelas originales del autor, esta entrega destaca por sus colores intensos y una narrativa gráfica expandida, con un centenar de ilustraciones y una decena de elementos interactivos desplegables.

Antoine de Saint-Exupéry fue un aviador y escritor francés, autor de la famosa obra El principito. Foto: AFP

“Proyectamos ‘El principito’ en un universo muy colorido, sin utilizar el blanco”, explicaron a la AFP los diseñadores Miraphora Mina y Eduardo Lima, quienes recibieron “carta blanca” por parte de la editorial para esta reinterpretación.

Esta nueva edición, con una tirada inicial de 250,000 ejemplares, llega en un momento en que, según sus creadores, la historia del pequeño habitante del asteroide B-612 es más relevante que nunca, ofreciendo una visión diferente de un mundo complejo.

El célebre escritor peruano Alfredo Bryce Echenique (1939) entregó este jueves el manuscrito original de su obra 'Un mundo para Julius' a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes

El legado de Saint-Exupéry

La obra, escrita originalmente en 1943 durante el exilio del autor en Estados Unidos, no llegó a Francia sino hasta abril de 1946. Desde entonces, se ha consolidado como el libro más traducido del mundo después de la Biblia, con versiones en 650 lenguas y dialectos y más de 300 millones de ejemplares vendidos.

En relación con la importancia de mantener vigente este clásico, Antoine Gallimard, director general de la editorial, sostuvo que estas readaptaciones “pueden aportar un nuevo brillo al texto y facilitar su transmisión de una generación a otra”.

Por su parte, la Sucesión Saint Exupéry vigila que el crecimiento comercial de la marca sea coherente con los valores del texto, evitando licencias que contradigan su espíritu humanista.