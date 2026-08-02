“Contradeseo” transcurre en una casa, un refugio que se lee como una frontera y territorio pasional de tres personajes. Silvia, una colombiana que intenta recomponer su vida tras una ruptura amorosa, comparte techo con sus amigos Teresa y Javier. El deseo de la pareja circula por los pasillos, las conversaciones se filtran entre las paredes y la intimidad deja de ser un asunto privado para convertirse en una forma de mirar el mundo. Con esta novela, la escritora colombiana Gloria Susana Esquivel llega a la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL) para encontrarse con lectores peruanos.

“Las conversaciones sobre mi libro que tengo con los lectores son muy diferentes en Colombia, España o Perú. En la FIL, me sorprendió que estaban interesados en el tema de los vientres de alquiler, al que se remite en un momento de la obra”, comenta a este diario.

Gloria Susana Esquivel revela que “Contradeseo” nació como un cuento escrito en 2017. Cuando terminó el texto, sintió que sus personajes aún tenían una historia por contar. (FOTO: HUGO GERARDO PEREZ TORREJÓN/EL COMERCIO)

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Esquivel representa la sensibilidad de su época, con temas como el deseo y el amor, mas que una escritura de no ficción sobre la violencia o el conflicto armado en Colombia. Este, según comenta, suele estar mayormente en el horizonte de autores masculinos. “Hace muchos años, no estaba convencida de ser escritora, porque veía un perfil de hombres muy específicos que escribían sobre guerras. Me di cuenta, en el camino, que quería abordar conflictos de mi país desde otros lados de la literatura. Quería contar historias que estén atravesadas por el cuerpo, el mundo y principalmente la amistad entre mujeres”, sostiene.

Hablar de migración

Publicada en 2024, “Contradeseo” sigue el duelo de Silvia en un país de la ficción, que nunca se menciona de manera explícita, aunque sus referencias remiten a Estados Unidos. La reciente ruptura del personaje con su expareja también supone un quiebre para ella, pues deja de sentirse cerca del “sueño” de la ciudadanía. Esa que yace en una nación con supuestas oportunidades, pero donde la pertenencia siempre parece estar condicionada.

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“El sueño americano se ha convertido en una pesadilla americana, en el sentido de que los migrantes de los años 60 y los 80, pues, llegaron a un país que tenía un bienestar social y veían la posibilidad de escalar socialmente. Pero, en este momento, la economía de EE.UU. no es la mejor. Es un país en constante guerra, con un presidente muy polémico, por decirlo menos, y que persigue a los migrantes, los matan en la calle”, sentencia la autora, quien tuvo la experiencia migrante en Nueva York durante tres años.

“Vivir en EE.UU. es una experiencia de ‘estar y no estar’, de darte cuenta que eres un ciudadano de segunda categoría solamente por un papel que legitima para acceder a salud y un trabajo digno. Es como una ficción, tan irreal como mi novela. En general, pensamos que la migración es una fuerza, una promesa eterna de ser feliz, pero la realidad es diferente”, agrega.

Esquivel también celebra el reencuentro con la literatura peruana, una compañera desde sus pininos. Blanca Varela, César Vallejo, José Watanabe y Gabriela Wiener han sido grandes influencias en su camino como escritora, tanto en la manera de escribir como de sentir las realidades. Viajando por el Perú y el mundo, leyendo siempre en el aeropuerto, también le caben sueños de otro tipo, como llevar “Contradeseo” a la pantalla. Dice que se inspiró en películas de “tríos” y ambientes cerrados, como “Banda aparte” de Jean-Luc Godard, “La ventana indiscreta” de Alfred Hitchcock, y “Los soñadores” de Bernardo Bertolucci. Sin embargo, todavía no le llegó la oportunidad. “Mi novela está pensada desde el cine y el teatro. Sería mi sueño que se vuelva una película”, susurra finalmente.