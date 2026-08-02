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Resumen

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Gloria Susana Esquivel se graduó de la maestría en Escritura Creativa por la Universidad de Nueva York (NYU). La autora colombiana, de 41 años, tiene cuatro obras principales: el poemario “El lado salvaje” (2016), las novelas “Animales del fin del mundo” (2017) y “Contradeseo” (2023), y la obra de no ficción “¡Dinamita! Mujeres rebeldes en la Colombia del siglo XX” (2020). (FOTO: HUGO GERARDO PEREZ TORREJÓN/EL COMERCIO)
Gloria Susana Esquivel se graduó de la maestría en Escritura Creativa por la Universidad de Nueva York (NYU). La autora colombiana, de 41 años, tiene cuatro obras principales: el poemario “El lado salvaje” (2016), las novelas “Animales del fin del mundo” (2017) y “Contradeseo” (2023), y la obra de no ficción “¡Dinamita! Mujeres rebeldes en la Colombia del siglo XX” (2020). (FOTO: HUGO GERARDO PEREZ TORREJÓN/EL COMERCIO)
Por Leslie A. Galván

“Contradeseo” transcurre en una casa, un refugio que se lee como una frontera y territorio pasional de tres personajes. Silvia, una colombiana que intenta recomponer su vida tras una ruptura amorosa, comparte techo con sus amigos Teresa y Javier. El deseo de la pareja circula por los pasillos, las conversaciones se filtran entre las paredes y la intimidad deja de ser un asunto privado para convertirse en una forma de mirar el mundo. Con esta novela, la escritora colombiana Gloria Susana Esquivel llega a la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL) para encontrarse con lectores peruanos.

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