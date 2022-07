El fútbol peruano vive tiempos de cambios. Tras varios años en que nos habíamos habituado al triunfo y la alegría, la salida de Ricardo Gareca de la selección abre las puertas de la incertidumbre. “Los detalles que se cuidaron en el camino a Rusia, en este proceso se dejaron de cuidar. Creo que todos, absolutamente todos, nos sentimos fijos en Qatar. Partiendo desde la Federación Peruana de Fútbol”, reflexiona la periodista Daniella Fernández, una de las autoras del libro “Apoderándose del área”, recientemente editado por el Fondo Editorial de Emilima.

Por suerte, también hay otros cambios mucho más gratos en el deporte peruano, como el que viene ocurriendo con la aparición de una generación de mujeres periodistas deportivas que han dado muestra de talento y profesionalismo en un ámbito que, hasta hace muy poco, se creía exclusivo para hombres.

Justamente de ese avance deportivo, comunicacional y de género da cuenta “Apoderándose del área”, un conjunto de extensas crónicas en las que seis autoras abordan distintas historias del balompié local. Allí está Nathalie Tacchino, que sintetiza las claves de la histórica clasificación de la blanquirroja a Rusia 2018; la ya mencionada Daniella Fernández, quien construye un inspirador testimonio autobiográfico sobre cómo una estudiante de veterinaria se transforma en exitosa periodista deportiva; y Fernanda Huapaya, Andrea Closa, Romina Badoino y Arcadia Díaz dedicándoles amplios textos a Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Deportivo Municipal, cuatro clubes emblemáticos de nuestro fútbol.

De izq. a der.: Andrea Closa, Romina Badoino, Nathalie Tacchino, Daniella Fernández, Arcadia Díaz y Fernanda Huapaya. Autoras del libro "Apoderándose del área". (Foto: Anthony Niño de Guzmán)

A GANAR TERRENO

¿Es muy difícil para una mujer hacerse espacio en un campo dominado por hombres? “El ambiente deportivo en general es muy masculino –afirma Tacchino, una de las autoras del libro–. Hay pocas árbitras mujeres, pocas dirigentes mujeres, pocas comunicadoras en organizaciones deportivas”. Tras varios años de experiencia en diferentes medios, ella es hoy jefa del área de comunicaciones de la Federación Peruana de Tenis de Mesa. Allí también ha tenido que lidiar con una suerte de machismo pasivo, tan instaurado en nuestra sociedad.

Daniella Fernández, por su parte, lleva 14 años ejerciendo el periodismo deportivo y actualmente es una las figuras más reconocidas de Movistar Deportes. Ella misma confirma que su trayectoria ha sido más complicada al prácticamente no tener otras mujeres como referentes en dicho ámbito. “Antes solo se buscaba poner una cara bonita para que leyera un ‘prompter’. No importaba si sabía o no de deportes”, afirma.

En su relato en el libro, cuenta varios episodios en los que sintió un trato diferenciado solo por el hecho de ser mujer. En conversación con El Comercio revela otro: hace unos años, durante una conferencia de prensa, un conocido futbolista nacional comenzó a responderle sus preguntas con escuetos monosílabos. “Me decía ‘sí’ y ‘no’ a todo. Yo lo único que hice fue decirle que no se preocupe, que no me servía lo que me estaba diciendo, y que se terminaba la entrevista. Su forma de contestar me pareció una falta de respeto, pero yo nunca me he amilanado. Yo he encontrado mucho machismo en esta carrera, pero una de las claves ha sido no dejarme pisar el poncho, como se dice”, relata Fernández.

En esa línea, un libro como “Apoderándose del área” no solo adquiere un valor por la sustanciosa recopilación de datos sobre el fútbol y por la habilidad narrativa de las firmantes; también es un documento pionero en reunir el trabajo de estas mujeres periodistas y demostrar que merecen mucho mayor espacio del que hasta hoy han podido ganar, aún restringido a la uniformidad varonil.

“Yo espero que este libro sea material de consulta en las facultades de periodismo y, por qué no, que motive también a estudiantes de periodismo en general”, dice Fernández sin ocultar su emoción. “No importa que te digan que el fútbol es de hombres –complementa Tacchino–. Eso lo vas a escuchar en cualquier sitio. Hasta las personas que te quieren te podrían decir ‘oye, esto no es para ti’’. Pero hay que hacerle caso al corazón”. Hoy más que nunca la pelota está en su cancha.

"APODERÁNDOSE DEL ÁREA" Autoras: Romina Badoino, Andrea Closa, Arcadia Díaz, Daniella Fernández, Fernanda Huapaya, Nathalie Tacchino. Editorial: Emilima. Páginas: 180.