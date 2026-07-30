Por Leslie A. Galván

En las primeras páginas de “Fuego de antorcha”, todavía huele a pólvora y fuego. El relato inicia con la protagonista, Elsa, hablando en primera persona. La joven huye de Northhaven, territorio central de la saga, con el peso de lo perdido en la guerra y la esperanza apenas encendida. Suena como adormecida y asustada, al costado de su madre. Es, así, como el eco del primer libro, “Melodía de luz”, aún se reproduce en la memoria de los personajes creados por Moira Buffini en su trilogía literaria.

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