En las primeras páginas de “Fuego de antorcha”, todavía huele a pólvora y fuego. El relato inicia con la protagonista, Elsa, hablando en primera persona. La joven huye de Northhaven, territorio central de la saga, con el peso de lo perdido en la guerra y la esperanza apenas encendida. Suena como adormecida y asustada, al costado de su madre. Es, así, como el eco del primer libro, “Melodía de luz”, aún se reproduce en la memoria de los personajes creados por Moira Buffini en su trilogía literaria.

Buffini, dramaturga, guionista y novelista británica de 61 años, llegó por primera vez al Perú para presentar la edición en español de la segunda novela de la trilogía, “Fuego de antorcha”, durante la Feria Internacional del Libro de Lima. “Es emocionante que ustedes en el Perú quieran leer mi libro, uno que escribí estando tan lejos”, comenta sonriente durante la primera entrevista de su agenda, que seguía con presentaciones y firmas de libros.

Durante su paso por la FIL Lima, Moira Buffini compartió con los lectores la edición en español de "Fuego de antorcha", una distopía juvenil que explora el poder y la sociedad a través de la ciencia ficción. (Foto: EL COMERCIO)

“Escribir es un oficio muy solitario. Y conocer a los lectores, de repente tienes a alguien con quien hablar sobre tu trabajo. No tengo colegas como novelista, así que los lectores son mis colegas. La gente interesada en escribir me pregunta sobre todo cómo hice el libro”, añade.

“La trilogía de la antorcha” transcurre en un futuro donde la civilización colapsó y un régimen autoritario persigue a quienes tienen el don de la telepatía, conocida como ‘melodía de luz’. Quienes poseen esa capacidad reciben el nombre de “antorchas”, porque pueden encender una conexión mental que el poder considera peligrosa.

Buffini recuerda “The Chrysalids” (1955), novela de John Wyndham. Su obsesión lectora. En ese texto, la Guerra Fría abarca la temporalidad de la fantasía, a diferencia de su trilogía, que no guarda relación con un momento político actual. De esa obra antigua, le llamó la atención los jóvenes con poderes telepáticos a quienes los obligan a esconderse, en tanto los gobiernos controlan el miedo y la sociedad teme aquello que no puede controlar.

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“Lo que me encanta de la telepatía es que no es un superpoder. No te hace correr más rápido ni ser más fuerte. Es solo un poder de comunicación. Y, en nuestro mundo real, donde estamos cada vez más aislados en nuestros teléfonos mientras vamos en el tren, atrapados en nuestra propia compañía, me sedujo la idea de poder conectarnos entre nosotros”, explica.

"La excavación" es una película protagonizada por Ralph Fiennes y Carey Mulligan. (Foto: Netflix)

Antes de convertirse en novela, la trilogía nació como un proyecto para la pantalla. Dado que la industria británica reconoce a Buffini también por su trabajo como guionista de producciones como “Jane Eyre” y “La excavación”, la autora intentó escribir su fantasía futurista como un guion. “Siempre vi la historia concentrada en una pantalla, pero no pude, porque la construcción de este mundo necesitaba más detalles. Entonces, le dije a mi productor que empezaría a escribir en prosa. Toda mi vida he escrito para cine y teatro, así que la literatura es un gran sector, nuevo, para mí”, agrega.

Un día antes de esta entrevista, la escritora envió el manuscrito escrito en inglés del tercer libro de la trilogía, “Flarestorm”, a la imprenta. Ahora, se siente lista para pensar en una adaptación al cine de la trilogía. Cuando imagina un reparto, menciona a Zendaya como una actriz capaz de transmitir la intensidad de Elsa, una protagonista que lleva la rebeldía más en la mirada que en los discursos.

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Sus fans comparan las obras de Buffini con pioneras de la ciencia ficción en las novelas, como Hiromi Kawakami (“Under the Eye of the Big Bird”) o Margaret Atwood (“The Handmaid’s Tale”). “Somos autoras que escribimos sobre las diferentes posibilidades y nos preguntamos qué vendrá en el mañana”, dice. Escuchar este tipo de comparaciones le genera mayor halago que escuchar menciones a la diva literaria de Reino Unido, J.K. Rowling. “Me gustan sus libros”, dice la autora y aprieta los labios como si dijera una mentira. Después, se ríe. “Es que… es muy doloroso pensar en su posición sobre las personas de la comunidad LGBTQ+”, sostiene sobre las polémicas opiniones de la autora de “Harry Potter” que, incluso años atrás, generaron asperezas con los protagonistas de la saga.

Después de encender los pasillos de la feria, entre autógrafos y fotografías con sus lectores, Buffini pasó por el Cusco y pronto continuará su gira por Colombia. Con su visita, espera que “Fuego de antorcha” se encuentre en las manos de nuevos amantes del futurismo, dispuestos a seguir una historia donde la conexión humana se convierta en la mayor virtud.