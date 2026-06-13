Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Algunas de las universidades que asistentes a la feria trabajan de la mano con Intercorp desde hace siete años. (Foto: EL COMERCIO/JULIO REANO MESONES)
Algunas de las universidades que asistentes a la feria trabajan de la mano con Intercorp desde hace siete años. (Foto: EL COMERCIO/JULIO REANO MESONES)
Por Leslie A. Galván

La mañana empieza con buses escolares haciendo fila en San Borja, como si se tratara de un concierto. Pero el imán no es un artista pop, sino un festival de orientación vocacional que, en esta edición, aspira a reunir a más de 20 mil asistentes entre el 13 y 14 de junio. Un día antes, en el ingreso del Centro de Convenciones de Lima, chicos de tercero a quinto de secundaria avanzan en grupos junto a sus tutores para probar una dosis de lo que será el Fest26, festival educativo organizado por Somos Cometa que informa a los menores sobre las posibilidades de estudio a nivel nacional e internacional.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.