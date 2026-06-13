La mañana empieza con buses escolares haciendo fila en San Borja, como si se tratara de un concierto. Pero el imán no es un artista pop, sino un festival de orientación vocacional que, en esta edición, aspira a reunir a más de 20 mil asistentes entre el 13 y 14 de junio. Un día antes, en el ingreso del Centro de Convenciones de Lima, chicos de tercero a quinto de secundaria avanzan en grupos junto a sus tutores para probar una dosis de lo que será el Fest26, festival educativo organizado por Somos Cometa que informa a los menores sobre las posibilidades de estudio a nivel nacional e internacional.

Todos los alumnos que asisten tienen curiosidad, algo de nervios y la sospecha de que, dentro de la feria, pueden escribir su propio destino los siguientes cinco o diez años, promedio de duración de una carrera universitaria. “Vemos tres ejes entre los obstáculos para elegir una carrera. Primero está el informativo, que no conozcan las posibilidades que existen para ellos; segundo, el económico, por no poder costear una universidad; y el tercero, lo académico, al pensar que no están preparados o listos para postular”, explica María Fe Sánchez, líder de Beca Cometa.

Fest26 Festival educativo El Fest26 ya empezó y tendrá las puertas abiertas el sábado 13 y domingo 14 de junio en el Centro de Convenciones de Lima.

El festival está dirigido a escolares cursando la secundaria, pero también pueden ingresar en compañía de adultos. La inscripción es gratuita y con previa inscripción en la página www.somoscometa.com

Ya está abierta la convocatoria para el Cometa Camp 2026, primera fase de la Beca Cometa dirigida a estudiantes de cuarto y quinto de secundaria. La postulación es gratuita y está vigente hasta el 3 de julio.

En esta experiencia lúdica y colorida, la primera parada del Fest26 es el registro y una zona llamada “despegue”, donde a cada chico le hacen unas cuantas preguntas rápidas —qué le interesa, qué materias disfruta, si ya tiene una carrera en mente— para trazar una ruta básica de recorrido. Francisca Aronsson, actriz peruana, da la bienvenida a los alumnos en un video pregrabado que se proyecta en un laberinto de telas.

Las carreras más solicitadas, explica Sánchez, son las de Ingeniería. “La bioquímica y la bioingeniería son carreras del futuro, pues mezclan la data con la medicina, o los estudios sociales con algo de estadística. Y son carreras que, tal vez, no encuentras en el Perú, pero sí en estas universidades”, dice.

"La bioquímica y la bioingeniería son carreras del futuro" María Fe Sánchez, líder de Beca Cometa, iniciativa de Intercorp

Desde ahí, la feria se expande en espacios temáticos: talleres, charlas y asesorías vocacionales, un patio de comidas que suena más a recreo, una galería con fotografías de los becarios que ya tuvieron trayectorias profesionales en el extranjero, un aula disfrazada de avión donde asistentes de universidades estadounidenses resuelven sus dudas.

“Hemos trabajado con Cometa durante 5 años en promedio”, comenta Bridget Halstead, representante de admisiones de la Universidad de New York. “Actualmente, tenemos 12 estudiantes peruanos comprometidos en nuestro campus de NYU, y dos más llegarán en otoño. Algunos estudian carreras relacionadas con la educación y las ciencias sociales, otros ciencias o humanidades. Estamos muy contentos de tenerlos en el campus”, agrega.

Este año, el Fest26 se extiende a Arequipa con una edición similar que busca descentralizar la información a estudiantes peruanos. Se realizará el 4 y 5 de septiembre. (Foto: EL COMERCIO/JULIO REANO MESONES)

Detrás de esa dimensión internacional está también la Beca Cometa, iniciativa de Intercorp que financia el 100% de los estudios de jóvenes peruanos admitidos en universidades como Harvard University, Stanford University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), UC Berkeley, University of Chicago, Dartmouth College, entre otras. Además, este año Somos Cometa anunció la alianza con la Escuela de Diseño de la Universidad de Tokio.

En el piso más alto del Centro de Convenciones de Lima, se forma un mercado global de oportunidades educativas: institutos y centros de estudio peruanos conviven con 27 universidades estadounidenses que han enviado a sus oficiales de admisión para conversar cara a cara con los postulantes del futuro. (Foto: EL COMERCIO/JULIO REANO MESONES)

Estudiantes pasean por los stand del Fest26 en el Centro de Convenciones de Lima. (Foto: EL COMERCIO/JULIO REANO MESONES)

Más de 105 becarios estudian hoy en instituciones del circuito internacional expuesto en la feria y, en los paneles del festival, sus retratos aparecen acompañados de frases motivadoras, como la de una estudiante de Brown University que recuerda una pasantía en Intercorp Financial Services como el momento en que se consolidó su interés por las Ciencias del Comportamiento.

En un país donde elegir carrera todavía depende muchas veces de lo que se escucha en casa, de lo que recomiendan los ‘profes’ o de lo que “está de moda”, Fest26 hace algo que la generación anterior dejaba de lado: escuchar a los jóvenes. Les muestra de una manera colorida, divertida y musical las posibilidades de estudios y los motiva, con ayuda de ponentes como la conferencista y actriz Wendy Ramos, el ejecutivo de Amazon Yair Benzaquén, o la magíster por la Universidad de Harvard Katherine Gutiérrez, a preocuparse por su adultez y sus sueños a pesar de los obstáculos. Qué fin de semana más valioso para los chicos.