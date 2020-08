Fue un calentamiento de lo que será una feria virtual: el escritor en la informalidad de su estudio, acogido por los volúmenes de su biblioteca, donde se guarece de la pandemia que, allá afuera, recrudece en España. El viernes 21 de octubre, el filósofo español Fernando Savater, uno de los más influyentes pensadores en habla hispana, disertará sobre “Reimaginar el futuro”, una conferencia a manera de inauguración de la Feria Internacional del Libro de Lima 2020 (FIL Lima). Por supuesto, no hablamos de un futuro de ciencia ficción, sino de lo que nos tocará construir cuando nos recuperemos de la pandemia y evaluemos lo perdido. Compartiendo pantalla con un grupo de periodistas locales, el autor de “Ética para Amador”, adelantó parte de aquellas reflexiones.

Interrogado por El Comercio, Savater reflexionó sobre cómo mientras hay países que siguen las órdenes oficiales y no salen de sus casas, hay otros, como el Perú o España, donde la población necesita que se les ponga un policía en la puerta. “En España, al principio todos decían ‘que bien nos estamos portando', ‘estamos dando el ejemplo’, mientras estaba la policía en la calle multando a quien salía de su casa. Pero cuando han abierto la mano, todo el mundo, sobretodo los más jóvenes, han empezado a hacer reuniones y fiestas. Y con ello han empeorado de nuevo las cosas”, explica.

Este año, la FIL Lima contará con presentaciones de libros, mesas redondas y conversatorios, pero ahora de forma online. (Foto: Francisco Neyra / GEC)

Para el pensador, este comportamiento forma parte de una tendencia general, propia de quien piensa que las enfermedades son muy peligrosas pero afectan a otros. “Hay unos versos de Borges que dicen “Murieron otros pero fue en el pasado, que es estación propicia a la muerte”. Siempre pensamos que la muerte es algo muy malo que le pasa a los demás. Que nosotros no nos vamos a contagiar. Y eso, evidentemente, es un gran riesgo en circunstancias como las que vivimos. No hay nadie invulnerable”.

Asimismo, Savater señaló a los periodistas locales que las situaciones dramáticas como las que vivimos saca lo peor y lo mejor de los seres humanos. “Hay cosas malas, evidentemente, siempre habrán personas que quieran aprovecharse de los demás, y otros que, al contrario, se comportan de una manera absolutamente ejemplar, extraordinaria, como la mayoría de los sanitarios y los médicos, que han mostrado su auténtica vocación de ayuda”.

Fernando Savater en su más reciente visita al Perú, cuando participó del Hay Festival en Arequipa, en el 2015. (Foto: Milagros Herrera)

“La peor parte”, su último libro

Asimismo, el escritor adelantó a este diario algunas reflexiones sobre “La peor parte”, su más reciente libro. El volumen conmueve por la intención del autor de vencer el olvido que conlleva la muerte, escrito tras la desaparición de su esposa, Sara Torres Marrero, con la que el filósofo compartió 35 años de una vida feliz. Su texto habla sobre la pérdida y la ausencia, la muerte y el dolor, pero también la lucha, el compromiso, el sexo, las risas y las complicidades. Hablando del duelo, Savater se refirió a esa costumbre de la gente que se acerca a un deudo a darle consuelos tontos, repletos de lugares comunes “¿Por qué cree que la gente siente que se debe decir algo más allá de un honesto “lo siento”?” preguntamos.

"La peor parte" (Ariel), la más reciente publicación de Savater, un libro sobre el duelo, escrito tras la muerte de su esposa.

“Muchas veces los consuelos, que efectivamente son triviales y torpes, uno siente que más que consolarte empeoran las cosas. Pero hay que suponer que la gente lo hace con buena intención. Pero también con el deseo de acabar cuanto antes con la situación de pena y dolor. Una persona que está dolorida es un mal compañero. No nos sirve para charlar, para irnos de juerga, la mayoría de gente lo que quiere es que estemos contentos y llenos de vialidad, pues eso hace más agradable la compañía. Lo que se quiere es acabar con la tristeza enseguida. Frases como “El tiempo lo cura todo” son profundamente erróneas. Si a uno le cortan la pierna con una sierra no es verdad que si espera largo tiempo le saldrá otra. Muchos dolores, muchos sufrimientos no se calman con el tiempo. Al contrario, uno los ve con más claridad”, explica.

Y, por cierto, Savater afirma que hay dolores que tampoco uno quiere que se acaben. “Yo no quisiera olvidarme de mi mujer, ni de lo que me duele haberla perdido. Eso es algo muy valioso para mí. Es lo más valioso que ahora tengo en mi vida. Pero claro, eso es muy difícil de transmitir a otros. Uno tiene que poner buena cara y decir que la pena está pasando. De otro modo, los demás se sienten fastidiados. Esperan cuanto antes sostener una relación cómoda con el otro”, afirmó.

Asimismo, el escritor vasco señaló a “El Comercio” que “La peor parte” será su último libro. “Será el último libro en el sentido de escribirlo reuniendo material bibliográfico. Mi mujer era mi primera lectora y en cierta forma hacíamos los libros con mucha complicidad. Y eso ya no lo tengo y por ello he perdido mucho el estímulo por escribirlos. Eso no quiere decir que no vaya a publicar un libro que reúna artículos, o reeditar alguna obra. Pero un libro nuevo, en el sentido extenso del término, eso ya se me ha pasado la fecha”, confesó.

Finalmente, Savater reflexionó sobre la carta que recientemente firmó junto con intelectuales como Mario Vargas Llosa, Carmen Posadas, o César Antonio Molina, en las que se adhirieron a los postulados del manifiesto contra la intolerancia y la censura que se publicó en la revista Harper’s, con las firmas de Noam Chomsky, Salman Rushdie y Francis Fukuyama, entre otros promotores.

“La tentación de algunos intelectuales por acabar con el pasado es no entender las cosas en su contexto. Vengarse del pasado es absurdo, lo que hay que intentar es corregir y mejorar el presente. Esas muestras de intolerancia, esa intención en demostrar que somos seres humanos mejores de lo que ha habido nunca, que nosotros hemos venido a regenerar lo que hicieron los humanos del pasado, son formas de fatuidad que, en el fondo, lo que indican es una mente más bien estrecha”, señaló.





Cuándo:

Viernes, 1:00 pm. “Reimaginar el futuro”.

Fernando Savater conversará con la escritora peruana Claudia Salazar,

Organiza: Cámara Peruana del Libro. Presenta: Fundación BBVA.

Canal: facebook life.





VEA EL VIDE0

Libros recomendados por “Leer para vivir” 13/08/2020

Libros recomendados por "Leer para vivir" 13/08/2020

LE PUEDE INTERESAR













.