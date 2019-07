FIL Lima 2019:  actividad de "Con mis hijos no te metas" no forma parte del programa

El último fin de semana el colectivo religioso "Con mis hijos no te metas" anunció por medio de redes sociales que llevaría a cabo una firma de libros en el Parque de los Próceres de Jesús María, donde se lleva a cabo la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2019).

"Este miércoles 24 de Julio en la Feria del Libro de Lima, tendremos firma de libros: "Ideología de Género", escrito por nuestros voceros Christian Rosas y Guillermo Aguayo", indica la publicación en la página Facebook del grupo.

El Comercio contactó con una fuente de la Cámara Peruana del Libro, organizadora de la FIL Lima 2019. Respondió que lo anunciado por la organización de Rosas y Aguayo no forma parte del programa de la feria. "Lo que no está en el programa, no está en la FIL", indicó la fuente.

DATO

La Feria Internacional del Libro de Lima se desarrolla en el Parque de los Próceres de Jesús María hasta el domingo 4 de agosto.