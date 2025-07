El escritor Francisco de Paula Fernández, más conocido como Blue Jeans, expresó su malestar tras la jornada de firmas realizada el sábado 19 de julio en la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2025). El autor presentó su más reciente novela, La última vez que pienso en ti, ante cientos de seguidores que se congregaron en el Auditorio Blanca Varela.

La actividad comenzó a las 5 p.m. y el auditorio, con capacidad para 500 personas, lució lleno. Tras la presentación, Blue Jeans inició la esperada firma de ejemplares, la cual se prolongó hasta pasada las 10 de la noche. Sin embargo, a esa hora aún había decenas de lectores esperando su turno para obtener un autógrafo del autor.

La situación se complicó conforme avanzó la noche. En un video publicado en su cuenta de TikTok, el autor relató los inconvenientes que enfrentó durante la firma.

“Ha sido un desastre organizativo y me siento mal por los que llevabais horas en la fila y habéis venido de tan lejos”, señaló. Además, se disculpó con quienes no pudieron acceder al evento: “Lo siento por los que os habéis quedado sin pulsera y siento las dos horas y media sin luz del final de la firma”.

El escritor, conocido por sus novelas juveniles y por mantener un vínculo cercano con sus lectores, agradeció el cariño del público peruano pese a las circunstancias.

“Perú no se merece lo que ha sucedido hoy. En cualquier caso, GRACIAS por vuestro cariño, paciencia y hacer que me sienta como en mi segunda casa”, añadió.

Blue Jeans reafirma su vínculo con el Perú

El autor publicó un nuevo mensaje en el que evitó profundizar en las críticas y optó por agradecer el cariño del público peruano.

“Lima, Perú, siempre me sorprende. En todos mis viajes a este precioso país he vivido de todo. Este año he terminado una firma a la 1.20 de madrugada, sin luz (…). Nadie podía irse sin la firma”, relató.

En su mensaje, destacó el esfuerzo de los asistentes por acompañarlo: “Solo dar las gracias a los lectores peruanos, a sus familiares también, por leer mis libros, hacer horas de cola, ir a la FIL desde muy lejos y darme tanto cariño 13 años después de mi primera visita”. Además, confirmó que planea regresar: “¿Volveré? Por supuesto. Me siento muy querido en Perú y pese a algunos problemillas sigo sintiéndolo como mi casa. GRACIAS”.

La organización de la FIL Lima se pronuncia

La Cámara Peruana del Libro (CPL) emitió un comunicado en el que agradeció los comentarios recibidos y explicó que el corte de luz respondió a un cronograma coordinado con la Municipalidad de Jesús María.

Indicaron que el sistema de iluminación funciona con un grupo electrógeno y que la interrupción fue informada previamente a editoriales, autores y asistentes. “Comprendemos que, en el marco de una actividad tan significativa, haya generado incomodidad”, señalaron. Además, reafirmaron su compromiso con el desarrollo de una feria segura, inclusiva y profesional.