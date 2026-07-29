Los asistentes a la FIL Lima 2026 pueden accedieron a una variedad muy basta de libros, productos alternativos y experiencias en este feriado patrio | Fotos: Cesar Campos/@photo.gec
Los asistentes a la FIL Lima 2026 pueden accedieron a una variedad muy basta de libros, productos alternativos y experiencias en este feriado patrio | Fotos: Cesar Campos/@photo.gec
Por Redacción EC

En el feriado por Fiestas Patrias, decenas de familias peruanas llegaron hasta el Centro de Convenciones del Jockey Club para disfrutar de la Feria Internacional del Libro de Lima 2026 (FIL Lima 2026), que celebra su edición número 30 con una variada propuesta cultural.

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