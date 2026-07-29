Los asistentes recorrieron los diferentes stands de editoriales, donde además de encontrar libros, pudieron conocer exposiciones, productos alternativos y experiencias relacionadas con el arte y la lectura.
La jornada también contó con la participación de autores, quienes compartieron con sus lectores, presentaron sus obras y firmaron ejemplares durante el desarrollo de la feria.
Entre las actividades, destacó la presencia de espacios interactivos y personajes caracterizados que llamaron la atención del público, convirtiendo la FIL Lima en una opción de entretenimiento cultural durante el feriado patrio.
Descubre la FIL Lima 2026 en Surco: el nuevo hogar de las letras peruanas