En el feriado por Fiestas Patrias, decenas de familias peruanas llegaron hasta el Centro de Convenciones del Jockey Club para disfrutar de la Feria Internacional del Libro de Lima 2026 (FIL Lima 2026), que celebra su edición número 30 con una variada propuesta cultural.

Los asistentes recorrieron los diferentes stands de editoriales, donde además de encontrar libros, pudieron conocer exposiciones, productos alternativos y experiencias relacionadas con el arte y la lectura.

La jornada también contó con la participación de autores, quienes compartieron con sus lectores, presentaron sus obras y firmaron ejemplares durante el desarrollo de la feria.

Entre las actividades, destacó la presencia de espacios interactivos y personajes caracterizados que llamaron la atención del público, convirtiendo la FIL Lima en una opción de entretenimiento cultural durante el feriado patrio.

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FIL Lima 2026: mira las fotos de la jornada por Fiestas Patrias

Los asistentes a la Feria del Libro de Lima pueden acceder a miles de ofertas en libros y en variados temas | Fotos: Cesar Campos/@photo.gec

Algunos autores se presentan en la FIL Lima 2026 y brindan más detalles de sus obras, firman autógrafos y comparten con sus lectores | Fotos: Cesar Campos/@photo.gec

Niños, ancianos y adultos se dieron cita en la FIL Lima 2026 para conocer las diferentes ofertas y experiencias de este evento | Fotos: Cesar Campos/@photo.gec

El Comercio también tiene un módulo en la FIL Lima 2026, donde ofrece diversos tipos de experiencias para los asistentes | Fotos: Cesar Campos/@photo.gec

Los asistentes a la FIL Lima 2026 pueden accedieron a una variedad muy basta de libros, productos alternativos y experiencias en este feriado patrio | Fotos: Cesar Campos/@photo.gec

Un trabajador de las editoriales feriantes vestido con un traje de The Batman Who Laughs, conocido en español como El Batman que Ríe | Fotos: Cesar Campos/@photo.gec