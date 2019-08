FIL Lima: nuestro balance sobre esta edición de la Feria del Libro

Tras disertar sobre política y literatura, Mario Vargas Llosa se dedicó a los lectores más jóvenes, con quienes compartió su libro "Fonchito y la Luna".

Debió pedir disculpas por pensar solo en su éxito de convocatoria. La noche del 18 de julio, por primera vez en su mesa de inauguración, se sentaban juntos un presidente, un alcalde, un ministro de Cultura y un premio Nobel. Solo al día siguiente, al ver la foto en los periódicos, José Carlos Alvariño, presidente de la Cámara Peruana del Libro (CPL) y director de la FIL Lima, supo que había "metido la pata".

"Nos golpearon un poco por los ‘nueve machos’", reconoce, refiriéndose a las 9 autoridades presentes entre las que no hubo ninguna mujer. Alvariño dice que ha aprendido la lección: una inauguración de la Feria del Libro, además de un evento social, es un acto simbólico. La paridad no debe mostrarse solo en conferencias y presentaciones de libro, sino especialmente al encender la fiesta.

S/.20 millones es la cifra registrada en ventas de libros, Un millón más que en 2018

Las excusas llegaron rápido y un comunicado de la CPL calmó las aguas. La cantidad de autoras invitadas mostraba con hechos sus propósitos de enmienda: de los 230 autores internacionales y locales invitados, 124 eran mujeres.

La polémica fue necesaria, pero opacó lo más interesante que se escuchó en la ceremonia, cuando el presidente Vizcarra manifestó la decisión política del gobierno de aprobar la Ley del Libro.

—Mario Galaxy—

Una feria organizada con un escritor como eje temático resulta más difícil y más caro que contar con un país invitado. La razón es clara: el país invitado corre con los gastos de su delegación, mientras que, esta vez, fue la CPL la que asumió la inversión, tanto en la construcción del pabellón como en la presencia de los 25 autores que exploraron el Universo Vargas Llosa.

Cuando hablamos de listas de autores más vendidos, Alvariño va con cuidado: al no contar con información cruzada de las editoriales, es imposible armar podios. Por ello, salomónicamente, este año se optó por destacar los títulos más solicitados de cada editorial (ver recuadro). Lo seguro es que, si sumamos todos los libros de MVLl, el Nobel peruano corre solo en cualquier competencia.

587 mil personas asistieron a la FIL Lima 2019, un 4% más a que el año pasado



Lo que sí es visible fue la empatía de los escritores con su fervoroso público. Quedan registradas en la memoria los miles de personas agolpadas para ver a Vargas Llosa, a quien defendieron de las portátiles enviadas por sus enemigos políticos. Menos solicitado, pero igualmente aplaudido, fue el Nobel chino Mo Yan, quien recorría la feria con su hija como traductora. Igualmente masiva resultó la presentación del filósofo argentino Darío Sztajnszrajber, a quien le quedaron cortos sus 45 minutos al reflexionar sobre la deconstrucción del amor.

Mientras tanto, Rita Segato, pensadora feminista argentina, provocaba largas y sinuosas colas frente a los auditorios, y Jaime Bayly mostró un gesto conmovedor con un joven venezolano que le ofreció un libro pirata para su firma. Muy amablemente, el escritor le regaló un libro original con dedicatoria libertaria.

Por su parte, la escritora española Megan Maxwell, especializada en novelas románticas para jóvenes, debió continuar su sesión de firmas en la calle, pues cientos de jóvenes aún la rodeaban cuando la feria ya había cerrado sus puertas. Fervor parecido despertaron Alfredo Bryce, Renato Cisneros o la española Rosa Montero, con horas dedicadas al encuentro con sus lectores.

—Ya no hay sitio—

La venta digital de entradas para la feria se triplicó con respecto al año pasado, mientras que la asistencia se mantuvo estable. Eso quiere decir que mientras las colas frente a las boleterías se reducen, la carpa ferial ya no soporta más visitantes. Para resolver ese problema, la CPL proyecta expandirse al sector oeste del Parque Próceres y duplicar la capacidad del auditorio Ciro Alegría. Con ello, espera reducir la frustración de quienes no llegaron a las conferencias con más demanda. Asimismo, el renovado vínculo con la nueva gestión de la Municipalidad de Lima, le permitirá a la feria realizar actividades en otros puntos de la ciudad.

En el 2020, la FIL Lima celebrará 25 años con Portugal como país invitado, cuya presentación el año pasado en la Feria del Libro de Guadalajara resultó memorable. Asimismo, ya el Nobel francés Jean-Marie Le Clézio confirmó su regreso. Razones tenemos para estar impacientes.

LOS MÁS VENDIDOS

Editorial Peisa

"Permiso para retirarme" de Alfredo Bryce Echenique y "Perú: reflexiones sobre lo cotidiano en la historia", de Carmen McEvoy.



Edit. Estruendomudo

"Crema, mi gran amigo" (varios) y "El cerebro corrupto: la ley detrás de la ley" de Eduardo Herrera Velarde.



Edit. Contracultura

"Ya nadie te sacará de tu tierra", de Carla Sagástegui y Jesús Cossío. "Anticanon poético. 30 poetas peruanos muertos e invisibilizados" de Jorge Luis Roncal.



Penguin Random House

"Algún día te mostraré el desierto", de Renato Cisneros, y "Vizcarra, retrato de un poder en construcción", de Rafaella León.



Editorial Planeta

"Yo soy tu padre", de Ricardo Morán, y "Miénteme si puedes", de Rosa María Cifuentes.



Fondo Editorial PUCP

"Velasco, el fracaso de una revolución autoritaria", de Luis Pásara, y "Género y mujeres en la historia del Perú. Del hogar al espacio público", de Claudia Rosas (editora).