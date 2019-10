Martín Roldán Ruiz - Escritor

No. Prefiero un ministro con labor en cultura popular, que para mí no es igual a cultura pop o cultura masiva. Aparte, haber sido congresista del fujimorismo, aunque después haya renunciado, hace que no le tenga muchas expectativas. Pero siempre queda el beneficio de la duda, ¿no?

Sandro Venturo - Sociólogo

A la expectativa. ¿Por qué? Entiendo que Petrozzi está allí porque es un nuevo aliado oficialista. Pero está desorientado. Dice que su misión es “acercar la cultura a todos los peruanos”. Eso es un anacronismo del siglo XX (“llevar las artes cultas a los pobres”). Hoy se trata de lo contrario: el Mincul debe acercarse a las prácticas culturales de la gente para promoverlas y protegerlas. Le falta calle al ministro.

Herbert Rodríguez - Artista plástico

No. ¿Petrozzi no percibió que el fujimorismo era un grupo político heredero de la corrupción, o, más bien, se sintió atraído por sus valores conservadores (y le importó poco esa herencia)? Es un ministro ilegítimo desde su origen. Su designación es un dato más de la persistente subvaloración de la cultura.

Rosamar Corcuera - Artista plástica

No. El señor Petrozzi no es un personaje representativo de la cultura en el Perú. No es mérito suficiente haber roto con el fujimorismo, su paso por ese partido político no da una buena señal. El Perú merece una persona con amplia trayectoria cultural y humanista que nos represente a los peruanos en nuestra diversidad. Esperemos que el Ministerio de Cultura no entre en una etapa de orfandad.

Karina Pacheco - Escritora

Sí. Tras la crisis que estuvo a punto de dejar nuestro país en manos de la mafia enquistada en el Congreso, que sigue buscando controlar otras instituciones, creo que al menos durante unas semanas es pertinente darle al gobierno de Vizcarra y a sus ministros un voto de confianza.

Gustavo Rodríguez - Escritor

No. La primera razón es independiente de si se trata de Petrozzi o no: es el duodécimo ministro nombrado en ocho años. Así no hay manera de tener una política coherente. La segunda es que nunca ha demostrado tener capacidad de gestión ni articulación técnica, tan solo un buen ritmo discursivo. Ojalá me demuestre con los hechos que lo que habla es mi prejuicio.

Rafo León - Escritor y periodista

No. La elección de Petrozzi tira una mosca en la leche del espíritu de renovación y cambio que viste el discurso del presidente Vizcarra. Ponerse malpensado lleva a la sospecha de que se trata de una transa con los sectores más reaccionarios en temas de memoria y de género. Otra opción es que se ha buscado a un figurante de la cultura oficial más rimbombante y kitsch, con la finalidad de tener en la cabeza del sector a una pieza muy fácil de mover en favor de grandes proyectos de infraestructura que fueran a requerir de certificados de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA) laxos y permisivos, mientras el ministro canta “O Sole Mio”. Es incomprensible, el momento es calentísimo: Chinchero, el Muna, las presiones del empresariado de turismo, para no mencionar las cuestiones de inclusión, interculturalidad y licencia social, que un cantante no tiene por qué dominar. Antes podíamos decir que la cultura era la quinta rueda; ahora, que es un hueco en la llanta, y Petrozzi, el reencauchador.

Jeremías Gamboa - Escritor

A la expectativa. Más allá de su trabajo por la ley del cine y por el futuro del libro, me cuesta olvidar el video en que ataca el enfoque de género o el hecho lamentable de haber pertenecido a la bancada que más atropellos ha perpetrado contra la educación en este país, ya ni digo la cultura. No le creo mucho el deslinde con el fujimorismo. A Renato Cisneros le dijo en la televisión que sí creía en la “ideología de género”. Es “enfoque”, señor ministro. “Ideología” le llaman precisamente los de su anterior bancada.

Miguel Molinari - Melómano y gestor cultural

Sí. Por su experiencia como artista de élite en los más importantes escenarios del mundo y porque en su incursión en la política ha demostrado gran capacidad consiguiendo logros importantes; baste mencionar la aprobación de la ley de cine y la ley que da al conservatorio rango de universidad.

Élida Román - Crítica de arte

No. Se trata de otro desacierto, otra manifestación de la poca importancia que se da a la cultura por parte de este y todos los gobiernos. El señor Petrozzi podrá cantar con bríos y marchar erguido, pero, mientras tanto, una burocracia inútil detendrá todo proyecto y comerá todo presupuesto. Creo que hay que eliminar este ministerio.

Renato Cisneros - Escritor y periodista

A la expectativa. Siendo buena la noticia de la extensión de beneficios para la industria del libro, el ministro Petrozzi tiene la obligación de pelear por una ley más proteccionista que, además de cautelar el tema tributario, fomente la lectura y popularice las bibliotecas, dos grandes y viejas deudas de nuestro sistema educativo. Dicho eso, esperamos también que el ministro aborde otros problemas de su sector, no sólo los vinculados a la defensa y mantenimiento del patrimonio, sino también los alusivos al debate de la identidad y la discriminación. No deberíamos llegar al bicentenario sin que el Estado recoja esa discusión.