En un país donde se celebran más de 6,800 festividades cada año, según el INEI, la cultura se consolida como un espacio decisivo de participación ciudadana y riqueza territorial. En ese contexto, Siente Lab presenta “Futuros Sostenibles”, la primera publicación en Perú y la región que demuestra, con evidencia y metodología propia, cómo los festivales y proyectos culturales pueden acelerar la transición hacia un desarrollo sostenible más justo e inclusivo. El estudio analiza ocho festivales y cinco iniciativas interdisciplinarias que están integrando criterios ambientales, sociales, culturales y económicos en sus modelos de gestión.

El documento surge ante una brecha histórica: en el país no existe un registro oficial que cuantifique los festivales culturales ni datos consolidados sobre su impacto. Esta ausencia de información dificulta reconocer el aporte real del sector cultural en la economía, la cohesión social o la gestión ambiental. Futuros Sostenibles busca llenar ese vacío al ofrecer una guía práctica orientada a gestores culturales, autoridades locales y organizaciones interesadas en incorporar la sostenibilidad en sus proyectos, con herramientas que permiten medir avances y brechas.

La investigación propone un enfoque peruano y latinoamericano de sostenibilidad, basado en la identidad cultural, la innovación comunitaria y el vínculo con los territorios. “El Perú tiene la oportunidad de liderar una sostenibilidad con identidad cultural, una que parta de nuestros saberes y formas de vida”, sostiene Andrea Ipinze, cofundadora de Siente Lab. Un dato revelador del estudio indica que el 60 % de los festivales culturales incorpora lenguas originarias o saberes ancestrales en su programación, lo que evidencia que la cultura funciona como motor de transformación social, cohesión comunitaria y fortalecimiento de identidades.

Para evaluar estos avances, la publicación presenta dos herramientas metodológicas propias: la Curva Sostenible y el Radar Sostenible. Estos instrumentos permiten identificar el nivel de sostenibilidad cultural alcanzado por cada iniciativa y proyectar oportunidades de mejora. Entre los casos analizados figuran Selvámonos (Oxapampa), Vive Chincha (Ica), Mi Primer Festival (Lima) y Cine en Lenguas Originarias (Cusco), además de proyectos del British Council, LATAM Airlines, UTEC, SPDA y Sinfonía por el Perú.

“La sostenibilidad no se alcanza solo con tecnología; se construye desde la colaboración entre sectores y territorios”, señala Deborath Ipinze. En alianza con el British Council, el Ministerio de Cultura del Perú y UTEC, Siente Lab busca visibilizar que la cultura no es un complemento, sino un componente esencial en la construcción de un país equitativo, resiliente y con identidad propia. A partir de esta investigación, Futuros Sostenibles plantea que la cultura peruana tiene el potencial de liderar un nuevo modelo de desarrollo sostenible desde sus raíces.