Giovanna Pollarolo: "Me convertí en una obsesiva de las adaptaciones"

El tiempo no es amigo de nadie. Menos cuando se buscan respuestas urgentes a temas incandescentes. Cuando Giovanna Pollarolo quiso hacer su tesis sobre la relación del cine y la literatura, específicamente sobre las adaptación del libro a la pantalla grande, no pudo hacerlo.

"Sentía que la discusión se empobrecía porque siempre aparecía el discurso de que una cosa es la novela y otra la película. Entonces era imposible que se profundizara", recuerda la escritora hoy, sentada en el sofá de su casa, luego de terminar de editar "Cine/literatura. Nuevas aproximaciones a viejas polémicas", un libro que reúne varios artículos sobre el tema que tanto le había interesado abordar en su investigación. "Luego de cambiar de tema de tesis, varios años después, encontré nuevas herramientas teóricas y nuevas formas de abordar el tema, y el resultado es este libro", señala la guionista de películas peruanas como "No se lo digas a nadie", "La boca del lobo", "Pantaleón y las visitadoras" y "Tinta roja".

—¿Cuál siente que es el aporte fundamental de este libro?

El libro es una aproximación que, espero, pone la cruz y acaba con esa idea que anulaba toda posibilidad de discusión en el pasado sobre la relación que existe entre el cine y la literatura. Si antes se sentenciaba que se trataba de lenguajes diferentes, que no podían conversar entre sí, los artículos que he elegido demuestran que existe un diálogo intertextual entre los diferentes medios, que merece ser estudiado y analizado profundamente.

—¿El libro define como "viejas polémicas" las discusiones sobre el cine y la literatura. ¿Por qué se vuelve un tema polémico?

Lo primero es que no se trata de trasladar ni traducir. Incluso la palabra ‘adaptación’ no es la mejor para dar a entender la relación que surge entre el libro y la película. Se vuelve polémico, también, porque todos somos lectores y todos tenemos nuestra propia lectura de una historia. Mi lectura de "La ciudad y los perros" no va a ser la misma que la tuya. Uno entiende de manera diferente, de acuerdo al momento y a la experiencia de cada quien. En ese sentido, el equipo de producción de una película también tiene su propia lectura en el momento en que se lleva la historia del libro al cine.

—De allí que muchas veces surge una comparación injusta.

Claro, porque se juzga la película como si tuviera el trabajo o la misión de recrear al libro. Y no es verdad. El lenguaje generaliza, la imagen es una. Entonces, cuando en el libro se dice que Ana Karenina bajó las escaleras con un vestido negro y un collar, cada lector se genera su propio vestido, su propio collar; y el cine lo que hace es mostrar un vestido y un collar de todas las miles de posibilidades disponibles.

Editora: Giovanna Pollarolo. Editorial: Fondo Editorial PUCP. Páginas: 408

—Existe la idea de que el cine ha influido en las novelas de tal manera que ahora se escriben cada vez más libros con la intención premeditada de que se conviertan en películas. ¿Coincide con esa afirmación?

Eso se dice, pero hablar de un lenguaje cinematográfico que influye es bastante complicado. Tal vez se pueda hablar de equivalencias, pero hablar de montaje cinematográfico no es lo mismo que hablar del montaje de una novela. Pero sí es un tema que me gustaría abordar. Espero que de este libro salga un segundo en el que pueda trabajar este tema.

—¿Cuál ha sido la última película que ha visto?

Mis amigos cinéfilos se van a molestar, pero ahora estoy más enganchada con las series. Acabo de terminar "El marginal", una serie argentina que me pareció muy buena. Y he sido capaz de ver dos veces todas las temporadas de "Mad Men". Me parece sobresaliente. Es una serie que muchos críticos han comparado con obras de Honoré de Balzac y Charles Dickens, una historia de una época de origen y con personajes muy bien construidos.Título: "Cine/literatura"