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Resumen

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Hay Festival 2026. El evento recibirá a escritores de talla mundial en Arequipa. De izquierda a derecha Mircea Cartarescu, André Aciman y J.M. Coetzee.
Hay Festival 2026. El evento recibirá a escritores de talla mundial en Arequipa. De izquierda a derecha Mircea Cartarescu, André Aciman y J.M. Coetzee.
/ Agencias/ Hay Festival
Por Alfonso Rivadeneyra García

Cada año en noviembre Arequipa se convierte en epicentro de la cultura, pero este 2026 lo será incluso más. El Hay Festival Arequipa anunció la mañana de este martes su lista de invitados; hay desde escritores peruanos hasta invitados internacionales. El headliner de esta edición: J.M. Coetzee, ganador del Premio Nobel de Literatura 2003, novelista y ensayista, autor de obras como “Vida y época de Michael K” (1983), “Desgracia” (1999) y la “Trilogía de Jesús” (2013-2019).