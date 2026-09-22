Cada año en noviembre Arequipa se convierte en epicentro de la cultura, pero este 2026 lo será incluso más. El Hay Festival Arequipa anunció la mañana de este martes su lista de invitados; hay desde escritores peruanos hasta invitados internacionales. El headliner de esta edición: J.M. Coetzee, ganador del Premio Nobel de Literatura 2003, novelista y ensayista, autor de obras como “Vida y época de Michael K” (1983), “Desgracia” (1999) y la “Trilogía de Jesús” (2013-2019).

Otro autor invitado es rumano Mircea Cartarescu, quien estuvo cerca de asistir al evento en su edición 2025. Autor de novelas como “Lulu” (1994), la “Trilogía Cegador” (1996-2007) y la aclamada “Solenoide” (2015), sus textos combinan memoria, realidad y sueños en un conjunto donde lo inquietante está a un latido de distancia. Un autor al que la fama no le interesa, pero cuyo destino parece firmemente ligado a ella; se le ha voceado en repetidas oportunidades como posible ganador del Nobel. Él estuvo cerca de visitar el país en 2025; este año se concretará su presencia.

También llegará al Hay Festival 2026 André Aciman, novelista ítalo americano, autor de “Call Me By Your Name” (2007, “Llámame por tu nombre”), adaptada al cine en una película ganadora del Óscar a Mejor guion adaptado. También ha escrito las novelas “Ocho noches blancas” (2010), “Variaciones enigma” (2017) e incluso un texto que lo acerca a este país, “El caballero de Perú” (2024).

Más invitados a la fiesta de la cultura en Arequipa

Más invitados internacionales que llegarán al Hay Festival Arequipa serán Álvaro Bisama de Chile; Liliana Blum, Alma Delia Murillo y Elma Correa de México; Sophie Demange y Vidya Narine de Francia; Catherine Fletcher y Cal Flyn del Reino Unido; Greta García y Nerea Pallares de España; Juan Esteban Constaín de Colombia, Melanie Pérez Arias (Venezuela), etc.

Por el lado del Perú, llegarán los autores Fietta Jarque, Alonso Ruiz Rosas, Ximena López Bustamante, Giovanna Pollarolo, Mayra Santos-Febres, Morella Petrozzi, Alberto Vergara, Dante Trujillo, Romina Silman, Elisa Tokeshi, Patricia del Río, Rosa Chávez Yacila, Ulises Gutiérrez Llantoy, Karina Pacheco, Alessandra Pinasco, David Silva Rojas, Claudia Apablaza, Santiago Roncagliolo, entre otros.

Como todos los años, además de la narrativa de ficción el Hay Festival tendrá también un enfoque de reflexión, donde pensadores de todo el mundo dialogarán para comprender la realidad contemporánea. Por ejemplo Farid Kahhat presentará su último libro, “El mundo se ha vuelto un lugar extraño”, mientras que la socióloga y filósofa eslovena Renata Salecl y la periodista y escritora española Sarah Babiker Moreno hablarán sobre el pensamiento crítico.

De igual manera el evento contará con paneles para reflexionar sobre la relación del ser humano con la naturaleza, un vistazo a la espiritualidad a propósito de la visita de León XIX al país, otro sobre el poder del deporte, otra edición del acercamiento del festival al ciudadano con otra edición del Hay Festival Comunitario, e incluso eventos para la nueva generación con el Hay Festival Joven (con apoyo de la Universidad Continental).

El evento tendrá presencia en otras ciudades. Así, llegan este año los Hay Festival Presenta Tacna y Hay Festival Presenta Lima. “[Estamos] felices de presentar un año más un programa de gran calidad y diversidad para la XII edición del Hay Festival Arequipa, con paradas en Tacna y Lima. Gracias al apoyo de nuestros socios que hacen posible que podamos continuar esta labor tan importante como es mantener espacios de escucha, de intercambio de ideas con el mundo y de celebración de la cultura”, contó Cristina Fuentes La Roche, directora internacional.