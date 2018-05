Antonia del Solar publica su primer libro "Nosotras en el espejo"

Si una persona busca la palabra 'acné' en Internet, encontrará más de cinco millones de resultados: desde información asociada a la medicina, consejos prácticos para combatirlos, hasta anécdotas personales con las que muchos se sentirán identificados. Sin embargo, no siempre lo que allí se halla es cierto. Esta fue una de las razones que motivó a Antonia del Solar, conductora del programa "Hoja de vida", a escribir "Nosotras en el espejo" (Grijalbo), una guía práctica de consejos de belleza para la mujeres de hoy.



(Foto: El Comercio)

—Del blog al papel—

Con más de 20 mil seguidores en su cuenta de Instagram, la creadora del blog de belleza y estilo de vida "Antonia en el espejo" siente que ha encontrado en las redes sociales una vía de comunicación para mostrarse tal cual es: una amiga a quien puedes contarle un problema. "Siempre me escriben para consultarme: ¿qué puedo hacer para tapar las ojeras? ¿Cómo elimino el acné? Tomé algunas de estas incógnitas para reunir consejos fáciles y prácticos en un manual que puedan llevar en la cartera", comenta.



Aunque Del Solar asegura que cada persona es distinta y requiere un cuidado diferente, admite que no podía sentarse a escribir su experiencia personal. "Para escribir 'Nosotras en el espejo' recurrí a especialistas de la belleza. Ellos explican cuáles son las causas del problema [imperfecciones faciales, caída del cabello, celulitis, etc.], consejos de prevención y tratamientos", añade.



La autora también destaca en su libro la importancia de empoderar a las mujeres a través del autoconocimiento. "Si bien las mujeres luchamos por hacer escuchar nuestra voz, también es importante aceptar nuestras imperfecciones y celebrar nuestra belleza", finaliza.