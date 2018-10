Biblioteca de Barranco: ¿qué proponen los candidatos del distrito para recuperarla?

Ruinosa y triste. Su título en el frontis resulta equívoco, pues de la Biblioteca Municipal Manuel Beingolea –que hoy cumple 96 años– solo queda una risible estantería. Ante una grave crisis de espacio, la Municipalidad de Barranco ha debido trasladar buena parte de sus oficinas administrativas al edificio más icónico del distrito.

En las últimas semanas, circula en redes sociales una carta abierta que exige a los candidatos a la alcaldía barranquina recuperar este lugar emblemático. Redactada por la asociación cultural Barranco de Cartón, el informado documento propone retirar de allí la oficina de Turismo y la del Órgano de Control Institucional, y recuperar para el auditorio (hoy sala para matrimonios y actos oficiales) su condición de espacio para la promoción cultural. Por supuesto, estas mudanzas son medidas urgentes previas a una tarea mayor: construir una visión para la biblioteca. La recuperación de sus ambientes, así como la inversión en mobiliario especializado y en adecuadas condiciones de iluminación y ventilación deben ser el inicio del cambio en una gestión hoy casi inexistente.

El Comercio contactó a tres candidatos que, según las encuestas publicadas, tienen la mayor posibilidad para asumir esa responsabilidad. De forma unánime, prometen la puesta en valor del inmueble, así como la reanudación de sus actividades. Aquí tomamos nota de sus propuestas para que la biblioteca de Barranco alcance la altura de su valor monumental.

José Rodríguez

Siempre Unidos

"Lo primero que falta en la biblioteca de Barranco es visión por parte de la autoridad. Visión de su importancia y de su proyección hacia la comunidad. Esa falta de visión ha producido que a la biblioteca no se le asignen recursos ni siquiera para su mantenimiento, y así ha ido languideciendo. Para la municipalidad ha sido tan poco importante que empezó a recortarle sus espacios poniendo oficinas.



Nosotros vivimos sobre un mito: que Barranco es 'cultural'. ¿Qué hay en Barranco que produzca cultura? No tenemos un teatro, no tenemos una galería municipal ni un centro cultural. En la plaza, todas las actividades son muy informales, no hay un programa de educación institucional ni una agenda que señale un norte para convertirnos en un distrito cultural. A principios de la gestión actual se trazó un plan de desarrollo de la cultura, alineado con la Agenda 21 de la Unesco y patrocinado por la Fundación De Osma, pero no lo ejecutan. A la municipalidad le ponen recursos y herramientas, pero no las usa. ¡Es porque el tema no le interesa!

Barranco está fragmentado socialmente, con problemas que derivan en la violencia, la delincuencia, la falta de orden. Hay un problema de gestión y un problema social. En ese contexto, la educación y la cultura cumplen un rol muy importante. Son justamente las herramientas para poder formar el concepto de ciudadanía. Con esta visión de proyección a la comunidad, la biblioteca puede cumplir un rol muy importante en la política cultural que queremos implementar".

Jessica Vargas

Somos Perú

"Nuestra biblioteca y todo el complejo urbano monumental del parque municipal es una oportunidad para Barranco. Construida en 1922, es un monumento histórico y necesita urgente un trabajo de conservación y restauración. Vamos a proponer la restauración de todo el parque municipal, y en cuanto a la biblioteca, queremos ponerla en valor como centro cultural.



La biblioteca está muy venida a menos. Se eliminó el servicio de lectura braille y la biblioteca infantil para alojar a la oficina de la contraloría, que investiga la concesión al estadio Unión. Igualmente, la Oficina de Control Interno tiene que ser trasladada. Tienen que salir todas las oficinas administrativas y consolidar el espacio con un sentido específicamente cultural.

La biblioteca ha quedado rezagada en el tiempo. No cuenta con iluminación ni con el mobiliario necesario. Necesitamos una biblioteca optimizada, con una plataforma moderna para la búsqueda digital. Tenemos un plan cultural, la Agenda 21, creada por consenso con los artistas del distrito y las instituciones más representativas en este tema. Es un plan que habla no solo de una agenda cultural, sino también de ocupar los espacios públicos con temas culturales. Tampoco existe un orden en la presentación de actividades en la plaza. El parque está invadido por eventos de toda índole, hay un desorden permanente".

David Fernández-Dávila

Unión por el Perú

"En el tema cultural, la biblioteca de Barranco es lo primero que proyectamos reflotar. Nuestro proyecto recordará lo que hizo Ricardo Palma tras la Guerra con Chile. Tocó puertas. Vamos a tocar las puertas de los vecinos de Barranco para que nos donen libros. También pediremos ayuda a los fondos editoriales de las universidades, como los de la Universidad San Martín de Porres y la Universidad Católica. La biblioteca ha perdido su sentido, es un edificio emblemático, pero nada más. Recordemos que la biblioteca de Barranco era una de las pocas en Lima que tenían un servicio de lectura braille.



Al crear tantas gerencias y subgerencias, viendo que la biblioteca no se usa, la actual gestión colocó allí sus oficinas y ha reducido a menos de 20 metros cuadrados el espacio de la biblioteca. No es una biblioteca como tendría que ser. Está muy descuidada. Nosotros estamos buscando un proyecto de hermanamiento con el ayuntamiento de Barcelona, y a través de una cooperación técnica internacional, repotenciar su servicio. Asimismo, los empresarios del distrito están dispuestos a colaborar, sea en el tema de la seguridad como en el de la cultura. Mi trabajo va a ser operativo. Yo soy de calle, no de oficina. Sabemos que los recursos de Barranco son escasos, pero hay puertas que tocar. Si no las tocas, nunca van a abrirse".