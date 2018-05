Feria del Libro de Madrid, aquí se escribe en español | VIDEO

Libros y paraguas abiertos en la mañana madrileña. Llueve a cántaros en el céntrico Parque del Retiro y entran empapados los participantes de la conferencia al auditorio Bankia que centraliza los debates de la Feria del Libro de Madrid. Esta vez el tema a tratar es el anuncio oficial de la presencia de España como país invitado de honor a la Feria Internacional del Libro de Lima de este año. La tormenta allá afuera no nos aguará la fiesta editorial.

"Ser el país invitado de honor es una oportunidad inmejorable para difundir las letras españolas en el extranjero. Facilita a que desemboquemos en las aguas de la literatura universal", señala Óscar Sáenz de Santa María Gómez- Mampaso, director general de Industrias Culturales y del Libro del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de España, al iniciar la conferencia. El funcionario precisó que su país ha sido en los últimos años el invitado central de diversas ferias internacionales como Turquía, Arabia Saudí, Corea o Japón, pero aceptar la invitación de un país hermano como el Perú supone un reto distinto. "La cuestión no solo consiste en hacer descubrir nuestras letras, sino en redescubrirlas, reforzando los lazos que ya existen entre ambos países", sostuvo.

"No se puede pensar el libro peruano sin pensar en España, así como no se puede hablar del libro español sin pensar en el Perú", señaló el funcionario, quien no solo comentó los vínculos culturales entre nuestras dos orillas, sino también un intercambio económico muy interesante: en el 2016, el Perú fue el cuarto país hispanoamericano que recibió la mayor importación de libros españoles, mientras que 10 casas editoras de este país tienen su sede en el Perú y participan activamente en la promoción de autores locales. Es sabido que en tiempos de crisis económica, el mercado sudamericano sostuvo un tambaleante sector editorial español.

Más tarde, conversando informalmente con la escritora madrileña Rosa Montero, ella profundizará sobre estos encuentros de ida y vuelta: "Mi generación que creció en el franquismo y las siguientes descubrieron la literatura contemporánea con el 'boom' latinoamericano. Y, por supuesto, 'Conversación en La Catedral' fue una novela que nos abrió la cabeza a un montón de escritores. Vargas Llosa es el padre absoluto de un montón de escritores españoles", confesó.

Pero volvamos a la conferencia de prensa. Como lo anunció Elvira Marco, directora general de Acción Cultural Española, en esta vigésima tercera edición de la FIL Lima su país hará un esfuerzo adicional y suplementario. Se anunció la presencia de 47 autores españoles, entre ellos Rosa Montero, Marcos Giralt Torrente, Sergio del Molino, Jesús Marchamalo, Care Santos, Marta Sanz, José Ovejero, Luisgé Martín, Ray Loriga, J.J. Armas Marcelo, Luis García Montero y otros. Pero también en la delegación destacan dibujantes de cómic como Rayco Pulido, booktubers como Sebastián García Mouret o reconocidos editores como Juan Casamayor (Páginas de Espuma) o Jesús García Sánchez (Visor). Asimismo, el ministerio cederá parte de su pabellón a la Federación de Gremios de Editores de España para que estén representados en Lima 35 sellos españoles.

HABLA ESPAÑA

El programa de España en la FIL Lima consta de 70 actividades que abarcan los temas más diversos: presentaciones de libros y revistas históricas como "Cuadernos iberoamericanos", la presentación del documental "Vida y ficción", realizado por José Ovejero y Edurne Portela, o el intercambio en torno a creadores ilustres como Mario Vargas Llosa, Federico García Lorca o César Vallejo. Asimismo, se tienen programadas mesas redondas sobre la llamada literatura del duelo, la presencia política del escritor, el periodismo cultural, el recuerdo de Mayo del 68, la sociedad distópica, la biblioteca de los escritores o las autoras en las redes sociales.

El mundo profesional del libro también entrará en el debate al discutirse las estrategias de las grandes casas editoriales y de la edición independiente, la librería como espacio de crítica cultural, los desafíos editoriales frente a las nuevas tecnologías, así como el peso de Latinoamérica en el mercado global del libro.

FUERA DE LA FERIA

Pero la presencia española no será acogida solo por la gran carpa levantada en el parque Próceres de la Independencia del 20 de julio al 5 de agosto. Roberto Varela, director de relaciones culturales de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), adelantó que el Centro Cultural de España (CCE)acogerá una serie de actividades paralelas. Así, anunció la exposición "Objetos con historia", ligada a la literatura basada en una serie de maletas donde escritores españoles y peruanos colocan sus objetos más importantes, una especie de equipaje que da cuenta de sus viajes de ida y vuelta, entre el Perú y España, como una unión cultural y espiritual. A esta muestra se suma "Un cierto panorama", dedicada a la fotografía joven española.

En el auditorio del CCE se celebrarán los 70 años de la influyente revista literaria "Cuadernos iberoamericanos", se presentarán obras de teatro lorquiano y los escritores José Ovejero y Gabriela Wiener ofrecerán las performances "Qué raros son los hombres" y "Qué locura enamorarme yo de ti", respectivamente.

EL PERÚ ESTÁ DE MODA

Así, España ha duplicado su apuesta como país invitado de honor a la feria limeña. Una decisión acorde con un momento en que se vive un gran interés por el Perú en la península, pues no es coincidencia que el próximo año seamos los invitados especiales de la feria de arte ARCO en Madrid. ¿Se vive una moda peruana en España? El embajador José Antonio García Belaunde así lo cree: "Y esa moda no es de ahora", afirma a El Comercio.

"Hablamos de un interés que tiene que ver mucho con el desarrollo del país en los últimos años, y con el hecho de que durante la crisis económica española muchas empresas fueron al Perú a salvarse. Durante un tiempo hubo muchos españoles viviendo en Lima, y eso transmitió la imagen de un país acogedor, que había emprendido la ruta hacia el desarrollo. Un país que ofrece cosas que uno no se imaginaba años atrás, como una feria del libro que genera tanto entusiasmo", señala.