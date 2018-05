Apenas tres años han pasado, pero parecen muchos más. El Hay Festival Arequipa se ha vuelto una tradición, un encuentro que anima a la Ciudad Blanca con una serie de premisas que, hoy por hoy, en tiempos de virtualidad, pueden parecer desfasadas: sentarse a conversar, sostener la mirada en el interlocutor, polemizar sin altisonancia. Ay, esas antiguallas.

La cuarta edición, que este año se celebrará del 8 al 11 de noviembre, ya está en pleno proceso de organización. Nuevamente reunirá a destacadas figuras del pensamiento: escritores, divulgadores científicos, artistas, periodistas, músicos, activistas. "Serán cuatro días en que disfrutaremos de un verdadero banquete de ideas, en el que analizaremos el mundo de ayer, exploraremos el mundo de hoy y nos imaginaremos el mundo de mañana", señala Cristina Fuentes La Roche, directora internacional del Hay Festival.

Y aunque el programa oficial será anunciado en su totalidad recién a mediados de setiembre, la organización adelantó a El Comercio dos nombres de peso que aterrizarán al pie del Misti: el Nobel peruano Mario Vargas Llosa y el escritor británico Salman Rushdie. Casi sobra hacer algún comentario sobre ellos, pero ahí vamos.

–La voz de un liberal–

Había una deuda de Vargas Llosa con el Hay Festival. Aunque el autor de "Conversación en La Catedral" ha participado en otras ediciones de este encuentro, como la original en Hay-on-Wye, en Gales, todavía no había acudido a la celebrada en su Arequipa natal. Doble ironía, además, porque fue él quien intercedió para que este Woodstock del pensamiento se asentara en el Perú, y en una locación como el Centro Histórico arequipeño, con todos los rasgos que la convierten en epicentro perfecto: sedes culturales muy próximas, clima sin extremos y un público acogedor y plenamente participativo.

Vargas Llosa disertará, como le es familiar, sobre diversos tópicos. Pero sobre todo promocionará su más reciente ensayo, "La llamada de la tribu", una suerte de memoria sobre su formación ideológica en la que da cuenta de su transformación de activo comunista a pensador de voluntades liberales.

De hecho, el Nobel de Literatura ha venido concediendo varias entrevistas en torno a este libro. Entre las más notorias está la que brindó para "Vanity Fair" a la socialité Tamara Falcó, hija de su pareja Isabel Preysler. Una inédita y a ratos desconcertante charla en la que Vargas Llosa repasó con ingenua claridad su evolución política.

Y otro diálogo que circuló bastante en estos días fue el sostenido con el abogado y escritor chileno Axel Kaiser, a quien paró en seco cuando este quiso establecer matices entre los regímenes de Augusto Pinochet, Fidel Castro y Nicolás Maduro. "Esa pregunta no te la acepto –lo frenó Vargas Llosa–. Y no la acepto porque parte de una cierta toma de posición previa: que hay dictaduras buenas o que hay dictaduras menos malas. No. Las dictaduras son todas malas". Punto peruano.

–Un condenado se escapa–

De Salman Rushdie también se ha dicho y puede decirse mucho. El escritor indio-británico, autor de obras como "Hijos de la medianoche" y "Los versos satánicos" no solo se ha ganado una notable reputación por su escritura, sino por sus dotes de conversador. Con "Los versos satánicos" desató la ira de algunos grupos extremistas islámicos, por una supuesta burla contra el profeta Mahoma. En 1989, un edicto le puso precio a su cabeza y se convirtió en un perseguido. Hubo eventos de los que Rushdie tuvo que huir ante alertas de posibles ataques y aunque hoy la amenaza parece disipada, la orden de ejecución no se ha levantado oficialmente.

Salman Rushdie con una copia de la edición italiana de "Los versos satánicos". (Foto: Reuters)

Acusación a todas luces injusta, pues Rushdie ha repetido hasta el cansancio no ser un enemigo de fanatismo islámico, sino también del cristiano y de cualquier ideología del exceso. De hecho, llegará a Arequipa para discutir su más reciente novela, "La decadencia de Nerón Golden", feroz radiografía de la sociedad estadounidense durante la dramática transición entre Barack Obama y Donald Trump. Hay de qué hablar.

DATOS

La cuarta edición del Hay Festival Arequipa se realizará del jueves 8 al domingo 11 de noviembre en el Centro Histórico de la ciudad.



La programación completa de invitados, charlas y otras actividades se dará a conocer a mediados de setiembre.