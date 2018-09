Hay Festival Arequipa: autora de "El diario de Bridget Jones" llegará a nuestro país

En mayo pasado, la confirmación de Mario Vargas Llosa y Salman Rushdie como invitados a la cuarta edición del Hay Festival de Arequipa había encendido el entusiasmo. Anoche, luego que sus organizadores presentaran en un hotel miraflorino el cartel completo, el entusiasmo dio paso a la exaltación: del 8 al 11 de noviembre, en la Ciudad Blanca se hablará de todo: tanto de literatura, periodismo y ciencia, como de música, gastronomía y fútbol, disciplina a ser reflexionada por maestros como Germán Leguía y Julio César Uribe, nada menos.

Con la presencia de Cristina Fuentes La Roche, directora internacional del Hay Festival, y de Kate Harrisson, embajadora británica en el Perú, además de Vargas Llosa y Rushdie, se anunció la visita de otra escritora entrañable: se trata de Helen Fielding (Yorkshire, 1958), conocida especialmente por "El diario de Bridget Jones", uno de los fenómenos literarios de los años 90.

Otros autores serán el dramaturgo suizo Lukas Bärfuss, la novelista y dramaturga francesa Alice Zeniter, la escritora y periodista sueca Karolina Ramqvist y la danesa Janne Teller. Asimismo, conoceremos a Antonella Lattanzi, una de las voces emergentes más carismáticas de Italia. Se confirma la llegada también de los españoles Manuel Vilas, Aroa Moreno y Paula Bonet; los franceses Pierre Ducrozet y Philippe Claudel; la canadiense Cherie Dimaline; los colombianos Juan Gabriel Vásquez, Azriel Bibliowicz, Álvaro Robledo, Julianne Pachico, Doris Salcedo y Andrea Mejía; los argentinos Luciana Sousa y Mariano Rolando Andrade; la mexicana Jazmina Barrera; los chilenos Diego Eduardo Zúñiga y Alejandro Zambra. Ellos compartirán la escena con colegas peruanos como Alonso Cueto, Mariana de Althaus, Santiago Roncagliolo, Renato Cisneros, Katya Adaui, Jeremías Gamboa, Teresa Ruiz Rosas, Pedro Llosa, Jerónimo Pimentel, José Carlos Yrigoyen, Claudia Ulloa, Dante Trujillo, Jorge Eslava, Oswaldo Chanove, Enrique Planas y Gustavo Rodríguez.

TENEMOS QUE HABLAR

La literatura no es único oficio letrado que se celebrará en el festival. En los predios del periodismo, junto a créditos locales como Gustavo Gorriti, César Hildebrandt, Patricia del Río, Jaime Bedoya, Cecilia Valenzuela, Diego Salazar, Rosa María Palacios, Marco Sifuentes o Mabel Cáceres Calderón, participarán la británica Rosie Boycott, conocida editora de "The Independent" y "Daily Express", Misha Glenny, ex corresponsal de guerra de la BBC; los argentinos Leila Guerriero y Bruno Antonio Bimbi o Luke Harding, autor de "Conspiración", libro que desveló las estrechas relaciones de la administración Trump con Moscú.



El Hay Festival también es el espacio ideal para el debate y la divulgación científica. Por ello acogerá a reconocidos investigadores como Jennifer Ackerman, colaboradora habitual de "National Geographic" y "The New York Times", Roberto Emparan, físico del Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona, una autoridad en agujeros negros y la teoría de supercuerdas; así como el físico francés Christophe Galfard, discípulo de Stephen Hawking en su investigación de los agujeros negros y el origen del universo.

Para reflexionar alrededor de la mesa gastronómica estarán, entre otros, Karissa Becerra, peruana que destacó entre los diez finalistas del reconocido Basque Culinary World Prize; así como la chef Mónica Huerta Alpaca, dueña de la picantería La Nueva Palomino en Arequipa.

SEPA MÁS

Para adquirir sus entradas y registrarse para todos los programas de Hay Festival en diferentes escenarios del Centro Histórico de Arequipa ingrese a www.hayfestival.org/arequipa