“La pava aliblanca –dice Wust– se alimenta de frutos, flores, semillas, hojas y brotes tiernos de una amplia gama de especies vegetales del bosque seco.”

La pava aliblanca cumple un papel importante como dispersadora de varias especies arbóreas, algunas de las cuales son económicamente importantes para el hombre.

“Al tragar los frutos enteros –explica Wust–, las pavas digieren la pulpa eliminando posteriormente la semilla intacta junto con los excrementos y favoreciendo su germinación en zonas distantes del árbol padre.” (Walter Wust, “La pava aliblanca”. Perú EL DORADO, 1998, Abril-Junio, Nº 11.)

De modo, pues, que la pava aliblanca se come el fruto con pepa y todo y luego elimina intacta la pepa, esto es, la semilla. Al deponer la pepa, la pava la siembra lejos del árbol padre, como dice Wust, o como también se podría decir, lejos del árbol originador u originante o matricero; favorece la germinación en zonas distantes o lueñes –como decía José Gálvez– de la especie arbórea de que se trate. Es, consiguientemente, útil y provechosa, una deposición fructífera.

—Evidencia—

​Suele usarse esta voz con el significado de prueba. Toscano dice que «nunca evidencia ha significado prueba en nuestra lengua». (Humberto Toscano, Hablemos del Lenguaje. Nueva York, Joshua B. Powers, 1965, 109.) Y luego pregunta: «¿De dónde sale el error?» «Del inglés. En ese idioma evidence es lo mismo que proof. He aquí, pues, un nuevo anglicismo, y de esos solapados, en que lo extraño a la lengua castellana no está en la palabra misma, sino en su significación.» (Toscano, o.c., 109.)

En primer lugar, evidencia sí ha significado prueba en nuestro idioma. En la Vera Medicina, de Oliva Sabuco, hay un lugar pertinente que cita Cuervo y reproduce Alfaro en su Diccionario de Anglicismos, sub verbo «Evidencia».

En segundo lugar, evidence no es lo mismo que proof. Esta última es la prueba concluyente, la que, como dice el Webster, «por ser tan cierta y convincente demuestra la validez de una conclusión, fuera de toda duda razonable». La evidence es la simple prueba, no la concluyente. La proof inglesa lleva consigo la significación de nuestra evidencia, a saber, la certeza clara, manifiesta y tan perceptible de una cosa, que nadie puede racionalmente dudar de ella. Significación de la que carece la evidence inglesa.

No creo, pues, conveniente acoger la acepción anglicada de evidencia. La evidencia es de suyo plena, de ella no cabe dudar; y por eso no pueden haber evidencias, como sí pruebas, semiplenas.