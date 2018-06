Olenka Zimmermann se lanza como autora y debuta en la literatura infantil

"Solo el amor supera a la leche". Una frase. Un recuerdo. Una sensación. Esos fueron los primeros tres motores que movieron a Olenka Zimmermann, conductora de "Al sexto día" desde hace 8 años, a encontrar la historia con la que iniciaría su carrera literaria. “Me ofrecieron la oportunidad de enviar una idea y escribir un cuento dirigido a chicos que están terminando la primaria a partir de ella. Aunque inicialmente me propusieron que escribiera la historia de amor entre un chico y una chica surfers de Punta Hermosa, yo no encontraba ninguna profundidad en eso”, nos cuenta Olenka.

Por esos días, los problemas ocasionados por una marca de leche que al final resultó no siendo tal llenaban titulares en los medios. Entre toda la información difundida, llegó a la novel autora el documental "Perú: ni leche ni Gloria", realizado por el Grupo Chaski a mediados de los 80. En él se relata la fragilidad de un pueblito arequipeño habitado por pequeños ganaderos y agricultores, frente al poder de la gran empresa. La insatisfacción y la tristeza pueden sentirse, incluso, 30 años después de filmado.

De este modo, Olenka ya tenía algunas ideas claras para comenzar a escribir. Paralelamente, sucedió la protesta láctea de los ganaderos: marchaban invitándole leche fresca a la gente, para que pudieran conocer su verdadero sabor. Olenka, entonces, empezó a esbozar a su protagonista, Octavia, una niña de 5 años que vive con su padre y su abuela, una sabia curandera, en una casita ubicada en Girasoles, una comunidad imaginaria de la campiña arequipeña. Su gran compañera, casi como una madre para ella, es su vaca, llamada curiosamente Vía Láctea. “Aunque la historia tiene mucho de fantasía, también quería llevar un mensaje a los chicos de 11 o 12 años que están por terminar la primaria”, nos cuenta la autora. "Me puse a investigar el mundo de los ganaderos y los pequeños productores. Yo soy de una generación a la que la leche le llegaba fresquita, casi recién ordeñada, todos los días a la casa, directamente. Eso no sucede ahora".

La gráfica de "Octavia y su Vía Láctea" es de Juan Carlos Avellaneda. La obra será presentada en la Feria del Libro de Lima. (Foto: Difusión)

LÍQUIDO ALIMENTO

La historia de la leche es fundamental. En el cuento, el futuro de Octavia y Vía Láctea es puesto en riesgo cuando una gran compañía lechera llega al pueblo y les ofrece el oro y el moro a los campesinos para que solo produzcan leche y productos afines que serán comprados por ellos. Como es de esperarse, las promesas son más grandes que la realidad y eso da pie a un sinfín de situaciones, en una aventura en la que también intervienen la magia y el chamanismo, con una descripción detallada de los personajes y la vida en el campo, y que los chicos disfrutarán, porque los divertirá y, al mismo tiempo, les dejará importantes lecciones.



(Foto: Difusión)

"Aquí hay dos temas importantes. La salud y la conciencia social –afirma Olenka–. Hay que lograr que se sensibilicen. Cuando vean a un ganadero, sabrán que esto no pasa solo con la leche, sino también con la yuca, con la papa, con la quinua y con muchos otros productos". Según la autora, en el cuento también se ponen en juego valores como la amistad, la solidaridad, la nobleza y la sabiduría.

Juan Carlos Avellaneda, un peruano que está haciendo un master de dibujo en Chile, es el responsable de las ilustraciones que acompañan el cuento. Este proyecto literario, desarrollado con la editorial Bizarro Juvenil, ya ha sido incluido en el Plan Lector de este año y se presentará en la próxima Feria Internacional del Libro de Lima. Mientras tanto, Olenka se proyecta a que "Octavia y su Vía Láctea" no sea solo un cuento, sino el inicio de algo mucho más grande. "Me gustaría seguir teniendo la posibilidad de contar historias peruanas a través de la ficción. Me gusta también el público joven, me incentiva más. En nuestro país hay cualquier cantidad de temas para tocar, para hablar, educar, despabilar a los chicos. Solo así sabrán la verdad de las cosas desde que tengan edad para comprender. Eso es lo más importante". Como dijimos al principio, recordando una frase que marcó la infancia de la autora: "Solo el amor supera a la leche".

23a Feria Internacional del Libro de Lima

Lugar: Parque de los Próceres.

Dirección: Av. Salaverry cuadra 17, Jesús María).

Fecha: del viernes 20 de julio al domingo 5 de agosto, de 11 a.m. a 9:30 p.m.

Entradas: Atrapalo.com.