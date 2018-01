Pisapapeles: te recomendamos tres lecturas para esta semana

1."PERSONA"

Autor: José Carlos Agüero

Ensayo/narrativa/poesía

Páginas: 194

Editorial: Fondo de Cultura Económica



En el Perú puede haber muchas razones para hablar sobre lo atroz de la muerte o sobre la desaparición. Por ejemplo, el muchacho subempleado y encerrado que murió en el incendio de la galería donde trabajaba; o el medio centenar de personas que viajaban en un bus y fallecieron porque fue desbarrancado absurdamente. José Carlos Agüero elige, más bien, a las víctimas de los años del terrorismo y la violencia en el Perú. Problema emblemático y herida abierta pero, ya se dijo, el motivo pudo ser cualquier otro.

En “Persona”, lo central son los cuerpos y el asunto de su fugacidad. El hecho de que hoy, más que nunca antes, no trascendemos. Nos convertimos en huesos o cenizas, pero ni eso permanece. Lo que queda, entonces, es el intento de que la memoria ayude, aunque sea también endeble y frágil. Ahí está la madre que pierde a su hijo en un río, y luego cree (quiere creer) que este se hizo parte del ciclo del agua, “y que cuando llueve, él regresa”.

No sin ironía, el autor apunta a artificios del pasado como si la memoria fuera un juego o una recreación. En forma paralela, la búsqueda de huellas o cualquier otro tipo de rastro se vuelve superficial. O lo que es peor, inútil. Escrito como un híbrido narrativo, poético y de memoria, “Persona” se asemeja al famoso poema de Vallejo que cita al inicio y que nos habla de una contradicción (“Un albañil cae de un techo, muere y ya no almuerza/ ¿Innovar, luego, el tropo, la metáfora?”). Y es que a pesar de su belleza y su maestría, es sobre todo incómodo, oscuro y desconcertante.

2. "LIBRO DE LOS ESPEJOS"

Autor: Gregorio Martínez

Ensayos

Páginas: 440

Editorial: Peisa

Dos textos que sirven de epígrafes a este libro oportunamente reeditado ayudan a entender su naturaleza: uno del poeta peruano Lucho Hernández, el otro del argentino Jorge Luis Borges. Se monta así un puente entre el barrio y la erudición, un regusto por el conocimiento enciclopédico (por algo abundan las notas al pie), pero en una escritura que se acerca al lenguaje oral del negro criollo, que florea y que pecha, que es entrador.

Así, estos ensayos “a filo de catre”, como los describe el propio Martínez, fallecido hace apenas unos meses, se pasean entre una enormísima variedad de fuentes literarias, filosóficas o cinéfilas, pero siempre con una sensualidad particular, una sexualidad más bien salida de los lupanares. “Este es un libro de poses, poses para escribir”, apunta el autor en la presentación, antes de saltar entre Walter Benjamin y José María Arguedas, entre Vargas Llosa y Jacques Derrida, a quien no teme desafiar: “La literatura es telaraña, no simetría paradigmática de significantes y significados”. Con su barroquismo y su sabor, los textos de Martínez son una lección de que la crítica y el ensayismo también pueden ser delirantemente divertidos.

3. "CUADROS CONCRETOS Y DISONANCIAS"

Autor: Daniel Bedoya

Poesía

Editorial: Vivirsinenterarse

Apenas 26 poemas, algunos de ellos muy breves, componen este pequeño poemario, primer libro de Bedoya. Lo que prima aquí son las escenas, pertenecientes a una realidad que se intuye perfectamente palpable, pero al mismo tiempo misteriosa. Un ambiente similar al de una habitación oscura que nos invita a ser explorada a tientas. Entre esas sombras hay objetos que penden del aire, ruidos que pueden sonar familiares, pequeños detalles descritos con precisión. En muchos casos –especialmente en los primeros poemas del conjunto– se tiende a la acotada medida del haiku, a una evocación liviana; en otros, el verso se extiende, pero siempre mediante disimulos, a través de sospechas y nunca con certezas. “Hay una calma en el monosílabo/ de una ola que asciende/ hasta cubrir la inmensa arena”, escribe en uno de los mejores pasajes del libro, uno que simboliza bien su espíritu enigmático. Un interesante debut.