Isabel Allende confirmó separación de su esposo tras 27 años

La escritora chilena Isabel Allende reveló que se ha separado del abogado Willie Gordon, con el que llevaba casada desde hace 27 años y residía en San Rafael (California).

"Como ya circuló la noticia, debo confirmar que Willie y yo nos hemos separado. Es muy triste, porque llevábamos 27 años juntos y hemos compartido lo mejor y lo peor de nuestras vidas", escribió escribió la autora de "Cuentos de Eva Luna" en Facebook.

"Ha sido una decisión bien pensada, pero seguimos siendo los mejores amigos, cuidando a las perras por turno, Olivia y Dulce, y ayudándonos mutuamente", acotó Isabel Allende.

Hace algún tiempo, Isabel Allende, en entrevista con el suplemento XL Semanal, dejó entrever que su relación con Gordon no prosperó porque se acabó el amor.

"Bueno, seguimos siendo amigos, nos hablamos, pero en un matrimonio hacen falta otras cosas, hace falta estar enamorado"(...)", comentó.

Asimismo, en dicha entrevista, la autora de "La Casa de los Espíritus" dejó abierta la posibilidad de volverse enamorar. "¡Claro que me puedo volver a enamorar! No es que ande buscando, pero puede volver a ocurrir. Yo me enamoré la primera vez cuando tenía siete años".

Isabel Allende se encuentra de gira por Latinoamérica promocionando “El amante japonés”.