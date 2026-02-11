Jaime Bayly presenta “Los golpistas”, su nueva novela: las primeras críticas son favorables

En 2023, Jaime Bayly publicó “Los genios”, novela en la que recreó el paso de la amistad a la enemistad entre Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez sintetizado en un célebre y a la vez misterioso puñetazo. Tres años después, el escritor peruano regresa con una nueva ficción histórica titulada “Los golpistas”, que narra un hecho ocurrido en 2002: el golpe militar en Venezuela que intentó derrocar Hugo Chávez, pero que luego de unos días lo tuvo de vuelta en el poder.

Se trata de un relato vertiginoso, ágil y atrapante sobre unos pocos días de incertidumbre en tierra venezolana. Por entonces, Chávez Frías llevaba solo tres años de mandato, pero fue arrestado y permaneció preso. Se le acusaba de querer implantar una dictadura comunista en el país. Sin embargo, las indecisiones entre los mandos militares y el gobierno provisional –liderado por empresarios y políticos– llevaron al fracaso de su proyecto, con lo que Chávez volvió al poder, al cual se atornilló hasta su muerte en 2013, continuó con el régimen de Nicolás Maduro, y desembocó recientemente en la intervención de Estados Unidos, a inicios de este año.

En ese contexto crispado y tenso aparece “Los golpistas”. Si hay algo así como el ‘timing’ en la literatura, Bayly demuestra manejarlo con precisión.

Además, fiel a su estilo, Bayly utiliza la ficción para satirizar una realidad que ya es de por sí burlesca. Y por eso su libro está cargado de humor. “Chávez y después Maduro acabaron con toda forma de rebelión humorística en Venezuela”, declaró recientemente al diario español “ABC”. “No toleraban que la televisión hiciera escarnio de ellos, que los comediantes los imitasen. Se creían intocables. Pero ellos mismos eran personajes ridículos, hilarantes, caricaturescos. Se imitaban a sí mismos”.

BUENOS COMENTARIOS

La novela está disponible en librerías desde hoy, pero ya ha podido ser leída por algunos críticos literarios en España. Y sus primeras reacciones han sido positivas. “[Bayly] avanza en ‘Los golpistas’ con pulso periodístico y madurez narrativa. Un relato preciso que convierte tres días decisivos en una lección de historia latinoamericana”, señala Juan Ángel Juristo en “ABC”. Y destaca “su penetración en la historia de Latinoamérica, y por ende, de España, de cómo funciona el corazón de la milicia”.

Por su parte, David Jiménez Torres de “El Mundo” señala que la novela “tiene méritos literarios suficientes como para que su interés no se limite a la reconstrucción de un episodio histórico fascinante”

“La estructura, que va saltando entre el golpe de 2002 y diversos episodios de la vida de Chávez, sostiene una narración ágil y muy entretenida –agrega el reseñista–. La trama y los personajes están construidos con la suficiente ironía como para dar pie a escenas muy divertidas, y que animan a superar una lectura centrada en la veracidad histórica de lo relatado”.

LA FICHA

“Los golpistas”

Autor: Jaime Bayly

Editorial: Revuelta Editores

Páginas: 240

El libro ya está disponible en librerías peruanas.