El creador de la famosa y exitosa serie “Juego de Tronos”, George R.R. Martin, contó que la cuarentena contra COVID-19 le ha permitido hacer un gran progreso en la próxima entrega de su serie de fantasía “Canción de hielo y fuego” (“A Song of Ice and Fire” en español). Ya tendría una fecha tentativa.

“I May Destroy You”, la serie que se atreve a preguntar cómo debe comportarse una víctima de violación

“Siente el ritmo”, la película de Netflix con alma de Disney: ¿Vale la pena verla?

El autor de “Game of Thrones” actualizó su blog este martes y contó sobre cuan avanzado está el tan esperado sexto libro de su serie “A Song of Ice and Fire” . El escritor dice que ha pasado sus días escondido en una cabaña escribiendo y ahora espera que el libro esté terminado (por fin) en 2021.

“Tengo que confesar que, después de medio año de pandemia, cuarentena y distanciamiento social, estoy mostrando signos de fiebre de la cabina ... la mitad de lo cual es bastante literal en mi caso”, escribió.

“Sí, estoy en una cabaña real en las montañas. No, no tengo fiebre. ¡Yay! Por lo menos por el momento, estoy saludable... para un tipo fuera de forma de 71 años, al menos ... y haciendo todo lo posible para seguir así”, agregó.

“Si nada más, el aislamiento forzado me ha ayudado a escribir”, continuó Martin.

“Estoy pasando largas horas todos los días en ‘The Winds of Winter‘ y estoy progresando constantemente. Terminé un nuevo capítulo ayer, otro hace tres días, otro la semana anterior. Pero no, esto no significa que el libro será terminado mañana o publicado la semana que viene. Será un libro enorme, y todavía tengo un largo camino por recorrer... Tengo días malos, que me deprimen, y días buenos, que me levantan, pero en general. Estoy satisfecho con la forma en que están haciendo las cosas”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR: