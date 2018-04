Junot Díaz revela haber sufrido abuso sexual cuando era niño

El escritor dominicano-estadounidense Junot Díaz (49), ganador del Premio Pulitzer, así como otros importantes galardones literarios, reveló este lunes haber sufrido abuso sexual cuando solo tenía ocho años de edad, por un adulto en el que "confiaba".

La revelación de Junot Díaz, que se llevó a cabo por medio de la revista The New Yorker, menciona que el abuso se llevó a cabo por lo menos en dos oportunidades y que nunca se lo contó a nadie. A continuación, algunos fragmentos del texto:

"Puedo decir con seguridad que (la violación) casi me destruyó. No solo las violaciones, sino todas las secuelas: la agonía, la amargura, la auto recriminación, el asco, la desesperada necesidad de mantenerlo oculto y en silencio. Arruinó mi infancia, arruinó mi adolescencia, arruinó toda mi vida. Más que ser dominicano, más que ser inmigrante, más, incluso, que ser descendiente de africanos, mi violación me definió".

"Por supuesto, nunca tuve ninguna clase de ayuda, ninguna clase de terapia. como dije, nunca se lo dije a nadie. En una familia tan grande como la mía —cinco hijos—era fácil perderse. (...) Recuerdo a mi madre decirme, luego de una de mis depresiones, que debería rezar. Ni siquiera me molesté en reír".

"Tuve un buen seguro universitario. Me tropecé con una gran terapista. Ella había tratado con gente como yo antes y se dedicó totalmente a mi mejoría. Tomó años—difíciles y de mucho trabajo—, pero ella recogió lo que quedaba de mí. No creo que ella haya conocido a alguien con menos ganas de hacer terapia. Me resistí en cada etapa del camino. Pero seguí yendo y ella nunca se rindió. Luego de mucha resistencia y retrocesos, mi terapista consiguió lentamente que deje mi máscara a un lado. No para siempre, pero lo suficiente para que yo pueda respirar, vivir."

Puedes leer el ensayo completo de Junot Díaz en The New Yorker (inglés).