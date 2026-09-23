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Resumen

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Cinco historias separadas por siglos se encuentran en la nueva novela de Martín Salas, “La rebelión de los fantasmas”, que aborda la culpa, el perdón y los vínculos que sobreviven al tiempo.
Cinco historias separadas por siglos se encuentran en la nueva novela de Martín Salas, “La rebelión de los fantasmas”, que aborda la culpa, el perdón y los vínculos que sobreviven al tiempo.
Por Ángel Navarro Quevedo

Hay escritores que inventan fantasmas y hay quienes prefieren ocuparse de los propios. Al escritor peruano Martín Salas los suyos no se le presentan bajo una sábana blanca ni a medianoche con ganas de asustarlo, en su lugar, toman la forma de culpas y errores que, después de años escondidos, siempre encuentran el modo de volver. De ahí el título de su nueva novela, “La rebelión de los fantasmas, publicada por Gambirazio Ediciones, un libro que revisa el pasado desde la ficción.

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