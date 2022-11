La joven inició escribiendo un fanfiction sobre su libro favorito: Harry Potter. Con tan solo 13 años, Lily creó su propia historia alrededor del este mundo mágico cuando aún no se publicaba el sexto libro de la saga. Ella estaba enamorada de James, el papá de Harry; y fue justamente en él en quien se inspiró para esta novela que fue publicada en una plataforma del fandom que, al día de hoy, ya no existe.

Fue muchos años después en que Lily del Pilar descubriría Wattpad. Específicamente en 2012 tras leer una publicación al respecto en Twitter. “Mi vida es un desastre”, así se llama el primer libro que publicó en la aplicación. Y, siendo sincera durante su conversación con El Comercio, confiesa que nunca imaginó el impacto que sus letras podría tener en los lectores, tanto de su país como en el extranjero. En ese contexto es que la autora llega por primera vez a Perú para presentar “Decalcomanía”, la segunda parte de “Calcomanía”, con el que continúa su lucha por romper los tabúes que existen alrededor de las relaciones homosexuales, especialmente en Latinoamérica.

—Debido a tu condición de dislexia, que es la alteración de la capacidad de leer por la que se confunden o se altera el orden de letras, ¿cómo es que decides –o te arriesgas- a escribir tus propias historias?

Aprendí a leer y escribir a los 8 años porque, básicamente, no quería aprender a leer. Mi orientadora escolar llamo a mi papá. Me dijeron ´tiene problemas de dislexia´, pero en ese tiempo no se indagaba en ese tipo de cosas. Cuando escribo a mano me cuesta, cuando me deletrean palabras igual. Pero cuando escribo en el computador no me pasa tanto porque el cerebro no es el único que aprende, sino que también los otros músculos y órganos también son capaces de aprender. Mis manos saben las palabras, cómo se posicionan (en la computadora). Todos los libros los he escrito en la computadora. Jamás en papel, tampoco podría.

—¿Desde que escribiste ese primer fanfic de Harry Potter supiste que querías ser escritora?

no es una carrera donde entreguen un título en cualquier momento puede desaparecer. Fue en cualquier momento, tú puedes ir se me acabo la imaginación, me quedé sin libros, entonces es como un contrato que tienes que renovar constantemente contigo mismo, porque necesitas ideas para escribir, entonces hasta el momento en que tú tengas ideas puedes seguir siendo, pero ya el momento en que te hice sin idea es como bueno, aquí hasta aquí llegué.

—¿En qué momento de tu vida llega “Calcomanía”?

“Calcomanía” lo empecé a escribir en 2020, en medio de la pandemia. Me demoré dos meses en escribir “Calcomanía”. En febrero de 2021 empecé con “Decalcomanía” pero llegué al capítulo veintantos y la dejé botada porque me pasé a publicar “Stay With You” y “Stay With Me”. La vida me absorbió y la dejé botada. La retomé este año en marzo y de hecho me demoró un mes de terminar de escribirla.

La autora chilena empezó a escribir la historia de la biología "Calcomanía" en 2020. (Foto: Editorial Planeta)

—Pero, ¿por qué inspirarte en una época tan dura como las dictaduras en Latinoamérica?

Estaba leyendo en Wikipedia sobre dictadura y me di cuenta que Latinoamérica entre el 60 y el 90 casi todos los países estuvieron en dictadura y de ahí nació la idea.

—¿Por qué escoger a una pareja homosexual como la protagonista de la biología “Calcomanía”?

Me encanta la comunidad LGTBI, yo soy parte de la comunidad también. Entonces, busco ser una voz. Es un poco irónico porque la gente cree que el único libro que tengo de la comunidad es de hombres, o sea, amor gay. Pero Adela (de “Prohibido salir con Adela”) es bisexual. Entonces, desde antes que yo estoy en esto, solamente que la gente no conoce tanto, son libros míos, entonces por eso asumen de que solamente escribo sobre hombres.

—En Latinoamérica a veces es difícil escribir sobre la comunidad LGTBI sin ser, por llamarlo de alguna manera, juzgados. ¿Sientes que con “Calcomanía” estás tratando de romper tabúes que existen alrededor de la comunidad? ¿En algún momento te sentiste reprimida por la sociedad al tocar temas relacionados a la comunidad LGTBI?

Sí, completamente. No te podría mencionar exactamente cuáles, pero sí (busco romper tabúes). Estamos viviendo en una época que yo denomino “la falsa moral” porque la gente está muy preocupada de lo que las otras personas hacen y ni siquiera ven lo que ellos están haciendo. Entonces digo falta moral, porque dicen “no hagas esto” y es lo primero que hacen. Sí, la sociedad está llena de gente hablando de comentarios moralistas.

—¿Alguna vez intentaron censurarte en Wattpad por este tema?

Me quisieron censurar hartas veces. Mucha gente hizo videos para que no me leyeran, pero eso es peor porque cuando una persona dice que no leas algo o no hagas algo, lo quieren hacer más.

—¿Qué tiene de especial el romance prohibido entre Liú Tian y Xiao Zhen, los protagonistas de “Calcomanía”, para enamorar al lector?

Lo mismo que te comentaba, cuando alguien te dice “no hagas algo”, más quieres hacerlo. Eso pasó justamente con mi libro, que hicieron muchos vídeos de “no lo leas” y fue peor porque más lo leyeron, le dieron más publicidad en vez de ocultarlo. Entonces, pasa lo mismo con el romance prohibido, entre más te dice “no lo hagas”, más quieres hacerlo.

Desde el primer momento sabía que iba a ser tal cual, porque claro, un escritor sabe una idea principal y yo ya sabía cómo iba a terminar, siempre sabía que iba a ser un romance prohibido.Cada vez que pasaba algo entre ellos, yo tenía que hacer hincapié de que habían cerrado la puerta, habían puesto pestillo porque si no encontraría comentarios de “los van a descubrir”. Entonces, yo me tenía que asegurar de que los personajes dejaron en claro el que estaban en un lugar seguro.

Lily del Pilar forma parte de las autoras que llegaron al Kokoro Book Fest que va del 28 de octubre al 1 de noviembre. (Foto: Editorial Planeta)

—Por ahí escuché que eres una fanática del K-Pop, ¿quiénes son tus idols preferidos? ¿Liú Tian y Xiao Zhen están inspirados en alguno de ellos?

Sí, soy fan al nivel de que viajo a otro país a verlos en concierto. BTS y Seventeen son mis favoritos. No puedo decir en quién están inspirados, está prohibido.

—Como última pregunta, ¿qué es lo que te llevas después de cada encuentro con tus lectores?

Es un poco extraño porque vivimos tanto tiempo en pandemia que fue malísima, me volví un poco más social porque soy una persona introvertida. Entonces, yo me cargo de energía en silencio. (Regresar a esta normalidad) es extraño porque vuelves a recibir la energía de otras personas y es algo a lo que uno se había desacostumbrado. Pero ahora te das cuenta de lo importante que es.