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LIMA, PERÚ - JUEVES 14 DE MAYO DE 2026: Caricaturista político Alfredo Marcos, creador de Los Calatos, el cual tendrá un próximo libro donde recopilarán lo mejor de su trabajo de la mano de Penguin Random House. 14 de mayo de 2026 en Lima, Perú. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
LIMA, PERÚ - JUEVES 14 DE MAYO DE 2026: Caricaturista político Alfredo Marcos, creador de Los Calatos, el cual tendrá un próximo libro donde recopilarán lo mejor de su trabajo de la mano de Penguin Random House. 14 de mayo de 2026 en Lima, Perú. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
/ Fernando Sangama
Por Ángel Navarro Quevedo

En el jirón Las Cucardas, el caricaturista Alfredo Marcos nos recibe para hablar de sus calatos. Lo hace rodeado de dibujos y papeles donde todavía sobreviven sus personajes en alguna situación hilarante. Afuera, Casuarinas se extiende ordenada y silenciosa, pero Marcos preferiría tener esta conversación a unas cuadras, en la cima de Pamplona, mirando la ciudad desde arriba. “Ahí está el Perú real”, dice. Acaba de publicar Los Calatos bajo el sello de Penguin Random House y siente que la selección de viñetas que reúne sus años de trabajo en el humor político y la crítica social ha quedado “decente”.

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